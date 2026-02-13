LPF: Plaza Amador despierta y logra su primer triunfo de 2026 ante Árabe Unido

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La fanaticada de Plaza Amador arrancó los carnavales con celebración completa este jueves por la noche, luego de que su equipo derrotara 1-0 al Árabe Unido en el partido que bajó el telón de la quinta jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol, disputado en el COS Sports Plaza.

El conjunto dirigido por Mario Méndez consiguió así su primer triunfo del año tras un inicio complicado de campeonato. El único gol del encuentro llegó al minuto 44, cuando José “Gasper” Murillo definió frente al arco y rompió el empate en una acción que terminó siendo definitiva para los locales.

Aunque el marcador fue corto, Plaza impuso condiciones en la tenencia del balón. Los plazinos registraron un 63% de posesión frente al 37% del equipo colonense. Sin embargo, el Árabe Unido generó más remates totales, con seis disparos contra tres de su rival, pero con menor precisión: solo uno fue directo a portería, mientras que Plaza colocó dos entre los tres palos.

El cuadro placino también sacó ventaja en las acciones a balón parado, con seis tiros de esquina ejecutados frente a uno del visitante. En disciplina, el compromiso fue intenso pero controlado: no hubo expulsados y ambos conjuntos terminaron con cuatro tarjetas amarillas por lado.

En volumen ofensivo, Plaza acumuló 105 ataques durante el compromiso, por 78 del conjunto azul. En acciones de reanudación, los locales sumaron 22 saques de banda y ocho saques de puerta, mientras que el Árabe Unido registró 16 y seis, respectivamente.

Con el resultado, Plaza Amador llega a cuatro puntos. El equipo había perdido sus primeros tres partidos del Clausura y venía de empatar en la cuarta fecha ante Alianza. En la sexta jornada recibirá a Herrera FC, que marcha en el fondo de la conferencia Oeste.

El resto de la jornada

La fecha también dejó movimientos en la parte alta de las tablas de conferencia. El Club Atlético Independiente venció 1-0 a Veraguas United con polémico gol de Jaffet Obando y llegó a 11 puntos para asegurar la cima del Oeste.

En el Este, Sporting San Miguelito superó 1-0 a Alianza FC gracias a un tanto de Joel Barría y alcanzó ocho unidades, ubicándose primero por diferencia de goles.

Tauro FC derrotó 3-1 a Umecit FC con goles de Ángel Díaz, Saed Díaz y un autogol de Emanuel Gómez, para colocarse segundo del Este con ocho puntos.

En otros resultados, Unión Coclé venció 1-0 a Herrera FC con anotación de Mario Carmona y se mantiene invicto con siete unidades, mientras que San Francisco FC y CD Universitario empataron 3-3 en un duelo de alta producción ofensiva.