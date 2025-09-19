LPF: Plaza Amador domina en el este; San Francisco, Veraguas y la U disputan el salvaje Oeste

Exclusivo Suscriptores

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Análisis ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

El Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol cumplió su primera mitad y empieza a dibujar un mapa más claro de lo que será la pelea por la clasificación. Con dos conferencias que muestran realidades distintas, entre la solidez de unos y las urgencias de otros, el campeonato entra en su segunda mitad con promesas de tensión, sorpresas y duelos decisivos en la ruta hacia los playoffs.

Conferencia Este

Los Leones del Plaza Amador no solo mandan en su zona con 20 puntos, sino que además juegan con una autoridad que los hace ver muy por encima del resto.

Se habla del bicampeonato como una ilusión, pero en realidad cada semana se convierte más en una posibilidad real. Sería la primera vez en 40 años que Plaza logra dos títulos seguidos, y aunque en el camino han tenido ausencias de peso —Kevin Walder concentrado con la Sub-20 en Chile, Gerardo Negrete lesionado, Harold Cummings buscando ritmo de competencia, al igual que la convocatoria de Eric Davis y Everardo Rose por Thomas Christiansen—, el equipo de Mario Méndez no se ha inmutado. Al contrario: ha convertido las bajas en una oportunidad para darle rodaje a más de una docena de juveniles que no han desentonado.

Detrás, la lucha se vuelve más pareja y con historias distintas. Alianza, con Jair Palacios en el banquillo, confirma su papel de equipo práctico: sin estridencias, pero con la solidez suficiente para instalarse como escolta con 12 puntos. Los verdolagas han hecho de la disciplina táctica su bandera y se sostienen sin importar el rival que tengan enfrente.

Umecit, en su estreno en la Conferencia Este, se ha plantado con personalidad. Tiene 11 puntos y una propuesta trabajadora que le permite soñar con meterse entre los clasificados a playoffs. Su crecimiento ha sido silencioso, pero firme. Tauro, con los mismos 11 puntos, sigue siendo una incógnita: en los partidos grandes suele competir, pero le cuesta mantener regularidad. La salida de Jan Carlos Vargas rumbo al fútbol de Irak abre un hueco difícil de llenar en el centro de la defensa y obliga a Kike García a encontrar más liderazgo.

Sporting San Miguelito, con 9 unidades, se mantiene a la expectativa. César Aguilar apuesta por un plantel joven que combina minutos en LPF con la exigencia de la Copa Centroamericana. Si logra estabilidad, puede dar el golpe en la recta final. El que sigue en deuda es el Árabe Unido: apenas 7 puntos y un cambio fuerte en el banquillo. El regreso de Juan Sergio Guzmán trae esperanza, pero también urgencia: el DAU no puede darse el lujo de otro torneo sin protagonismo.

Todavía restan ocho fechas por disputarse, pero me atrevo a decir que los tres clasificados del Este serán Plaza Amador, Árabe Unido y Tauro. Los Leones por su solidez, Árabe por el discurso inyectado por el ‘Jeringa’ Guzmán y el Tauro porque, aunque hoy no luzca, tiene el ADN para crecer cuando el calendario aprieta.

Conferencia Oeste

Y cómo es el panorama en la Conferencia Oeste: San Francisco, Veraguas United y Universitario marcan el ritmo, mientras que equipos como CAI de la Chorrera, Herrera y Atlético Nacional siguen sin encontrar regularidad.

El arranque, con cinco jornadas exclusivas de enfrentamientos dentro de la conferencia, dejó rápidamente a dos protagonistas. Veraguas United mostró pegada desde la primera fecha con el 4-1 sobre Herrera y se consolidó con victorias ante Atlético Nacional (0-2) y CAI (1-0).

San Francisco, por su parte, exhibió carácter al ganar tres partidos seguidos, incluido un triunfo clave 1-0 en Herrera desde la tercera a la quinta jornada. Universitario también tuvo un inicio sólido, con victorias sobre CAI (3-2) y San Francisco (1-2), aunque los empates ante Veraguas (1-1), Atlético Nacional (2-2) y Herrera (0-0) frenaron su ascenso.

🔴 ¡Buenos días, líderes del Oeste!



Que tengan un excelente domingo, disfrutando con buena energia y en Familia . 💪⚽



Seguimos trabajando con Humildad, Sanfra ¡Siempre Juntos!❤️#MonjeSoy #MonjeSomosTodos #UnidosPorUnSueño #VamosPorLaDécima pic.twitter.com/8DOutDprnd — 𝗦𝗮𝗻 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝘀𝗰𝗼 𝗙.𝗖. (@sanfrafc_pa) August 17, 2025

La segunda fase, ya con duelos interconferencia, confirmó el orden jerárquico. San Francisco empató ante rivales de peso como Plaza Amador (2-2) y Alianza (1-1), resultados que le permiten mantenerse en la cima con 15 puntos. Veraguas United alternó altibajos: cayó ante Alianza (1-0) y empató sin goles con Sporting San Miguelito (0-0), pero se repuso con autoridad derrotando a Tauro en el Rommel Fernández (1-3), victoria que lo ratifica como candidato. Universitario, aunque golpeado por derrotas ante Tauro (1-0) y Plaza Amador (1-3), se recuperó con un triunfo ante Umecit (2-0) que lo sostiene en la pelea.

En contraste, los equipos restantes del Oeste viven momentos complicados. CAI, acostumbrado a pelear arriba, apenas ha ganado un partido (3-0 a Herrera en la segunda jornada) y sus seis puntos reflejan fragilidad defensiva (14 goles encajados). Herrera, con solo un triunfo (2-1 al Árabe Unido en la sexta jornada) en ocho fechas, paga caro su falta de gol (7 tantos en total) y no ha sabido aprovechar su localía. Y Atlético Nacional, último con cuatro unidades, es el único equipo que aún no conoce la victoria: sus empates no alcanzan para salir del fondo y su defensa (16 goles recibidos) es la más castigada de la conferencia.

Con este balance, la Conferencia Oeste se perfila hacia una lucha cerrada entre San Francisco, Veraguas United y Universitario por los primeros puestos, mientras CAI, Herrera y Atlético Nacional deberán reaccionar pronto si no quieren quedar relegados a un papel secundario en el torneo.

Los chorreranos (15 puntos) y el United (14) se perfilan como los principales candidatos a clasificar de manera directa a semifinales, gracias a su regularidad, equilibrio ofensivo-defensivo y capacidad para resolver partidos claves. De cara a la recta final, los Monjes por experiencia y solidez, son el favorito natural, seguido del onceno veragüense que se presenta como la gran sorpresa de la conferencia y el torneo si logra sostener su nivel competitivo.