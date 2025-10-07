LPF: Plaza Amador se consolida y Universitario toma la delantera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A falta de cinco jornadas para el cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), la competencia empieza a perfilar a sus favoritos. Mientras Plaza Amador sigue intratable y con boleto casi asegurado a las semifinales, Universitario tomó la cima del Oeste tras una jornada llena de contrastes y resultados sorpresivos.

El conjunto placino continúa demostrando que atraviesa un momento excepcional. Su victoria 3-0 ante Veraguas United reafirmó su superioridad en la Conferencia Este, donde lidera con 29 puntos en 11 jornadas, manteniéndose invicto con nueve triunfos y dos empates.

Con 32 goles a favor —el mejor ataque del campeonato— y una diferencia de +21, Plaza Amador no solo domina en puntos, sino también en juego. Su solidez ofensiva y equilibrio defensivo lo convierten en el candidato más fuerte al título. De mantener el ritmo, llegaría directo a semifinales, con la posibilidad de asegurar el primer lugar en las próximas semanas.

Por detrás, Alianza FC (19 pts) y Umecit FC (18 pts) mantienen una cerrada pelea por los cupos a los play-offs. Los verdolagas lograron un triunfo clave (3-2) ante Atlético Nacional, mientras que Umecit sumó tres puntos al vencer 1-0 al CAI, un resultado que los reafirma como el equipo revelación del semestre.

Sporting San Miguelito (16 pts) también sigue al acecho tras derrotar 3-1 a Herrera FC. En contraste, Tauro FC vive una campaña atípica: igualó 1-1 ante San Francisco, pero se mantiene en el último lugar del Este con solo 13 puntos y una diferencia negativa (-4), que refleja sus carencias ofensivas y defensivas. El actual panorama le exige reaccionar con urgencia si no quiere quedarse fuera de la fase final.

Árabe Unido perdió contra Universitario, pero se mantiene en la pelea con 13 unidades.

Universitario toma el mando del Oeste

En la Conferencia Oeste, el CD Universitario dio un golpe sobre la mesa al vencer 1-0 al Árabe Unido, resultado que lo catapultó al primer lugar con 17 puntos, desplazando a San Francisco.

Los coclesanos han mostrado una solidez notable, con solo dos derrotas en 11 fechas, y dependen de sí mismos para asegurar el acceso directo a semifinales.

Los Monjes (16 pts.) no pudieron sostener la ventaja en su visita al Tauro (1-1), pero se mantienen segundos y con buenas opciones de avanzar.

Más atrás, Veraguas United (15 pts.) perdió terreno tras caer ante Plaza Amador, mientras que el CAI y Atlético Nacional atraviesan un Clausura decepcionante, con apenas 7 puntos y una sola victoria en todo el torneo. Herrera FC (6 pts.) cierra la tabla, y su permanencia en la categoría empieza a peligrar.