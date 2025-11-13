Panamá, 15 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    LPF: Plaza Amador y San Francisco ya conocen sus rivales para las semifinales del Clausura 2025

    Guillermo Pineda G.
    En septiembre, Plaza Amador venció 3-0 al CAI en un encuentro disputado en el COS Sports Plaza. Cortesía

    Tanto Alianza FC como CAI de La Chorrera, los segundos lugares de sus respectivas conferencias, certificaron esta semana su clasificación a semifinales en series que no se resolvieron en los 90 minutos reglamentarios.

    Ambos partidos del playoffs necesitaron tiempos extras —y en el caso del Alianza, incluso penales— para definir a los equipos que ahora disputarán un cupo en la gran final.

    La LPF confirmó este jueves el orden de los cruces.

    El CAI de La Chorrera recibirá este sábado en el estadio Agustín Muquita Sánchez al campeón Plaza Amador en la semifinal de ida. El domingo, el Alianza hará lo propio en el Complejo Deportivo de Los Andes frente al San Francisco FC.

    Vikingos y Leones

    El CAI llega después de eliminar al Sporting San Miguelito en una batalla de 120 minutos en La Chorrera. El conjunto académico se había adelantado al minuto 19 con un derechazo de Ramsés De León, pero el cuadro vikingo respondió con insistencia. La recompensa llegó al 74, cuando un centro de Omar Berrocal encontró el cabezazo de Kenny Bonilla para igualar el marcador y prolongar el encuentro. Ya en tiempos extras, el juvenil Abraham Altamirano sentenció la remontada con un disparo al ángulo al 94 que clasificó al CAI, un equipo que ya acumula seis partidos sin conocer la derrota.

    Su rival será un Plaza Amador que llega con la etiqueta de mejor equipo de la fase regular con 36 puntos, pero también con dudas. Los leones de Mario Méndez han perdido tres de sus últimos cinco encuentros, una tendencia preocupante para un equipo que ya sabe lo que es derrotar al CAI en este torneo, con aquel 3-0 contundente de la ronda regular. El contexto, sin embargo, ha cambiado. CAI llega en alza y Plaza en su tramo más inestable del año, lo que convierte la serie en un duelo abierto.

    Pericos y Monjes

    El Alianza, por su parte, avanzó a semifinales tras una noche de altísimo desgaste emocional frente al Club Deportivo Universitario. Los verdolagas golpearon primero al minuto 8 con un tanto de Johnjairo Alvarado, pero Universitario empató al 27 por medio de Andrick Edwards.

    El 1-1 llevó el partido a tiempos extras, donde el intercambio de golpes fue inmediato. Reyniel Perdomo volvió a darle ventaja al Alianza al 95, pero Edwards firmó su doblete y el 2-2 cuatro minutos después. El pase a semifinales terminó resolviéndose desde los doce pasos.

    Los cuatro primeros cobros fueron fallados pero Alianza encontró precisión en su tercer disparo y no volvió a errar, mientras Universitario desperdició uno más y quedó eliminado.

    La semifinal contra San Francisco promete alta tensión.

    LPF: Plaza Amador y San Francisco ya conocen sus rivales para las semifinales del Clausura 2025
    Alianza y San Francisco igualaron 1-1 en el Complejo Deportivo de Los Andes en la ronda interconferencia. Cortesía

    El equipo chorrerano está invicto desde la llegada de Jorge Dely Valdés al banquillo y terminó como líder del Oeste con 25 puntos. Alianza, sin embargo, no perdió contra ningún rival del Oeste en la ronda interconferencia y ya sabe lo que es competirle a su próximo rival: en la temporada regular empataron 1-1.

    San Francisco llega descansado y sólido; Alianza llega desgastado, pero en un estado emocional fuerte y con la sensación de estar creciendo en los momentos decisivos.

    La final está pactada para el sábado 29 de noviembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

