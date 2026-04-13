LPF activa protocolo de integridad por la polémica mano

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El caso fue remitido a la Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol para su análisis.

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) emitió un comunicado oficial este lunes en respuesta a las declaraciones realizadas por el técnico de Alianza FC, Jair Palacios, tras el partido frente a Plaza Amador, correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura 2026.

La acción que generó la polémica fue la mano de un jugador de Alianza dentro del área, que derivó en un penal ejecutado por Erick Davis y que significó el empate 1-1 para los “plazinos”.

En el escrito, la LPF reiteró su compromiso con el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia, recordando que las situaciones que ocurren dentro del campo de juego forman parte de la dinámica deportiva y deben ser analizadas con objetividad, sin emitir conclusiones anticipadas.

Como medida preventiva, la Liga activó el protocolo de integridad, siguiendo los procedimientos establecidos, y remitió el caso a la Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol para su análisis técnico y la eventual adopción de las medidas que correspondan. Además, se solicitó a la Unidad de Integridad que convoque tanto al director técnico Jair Palacios como al jugador involucrado para que presenten sus descargos y cualquier elemento que contribuya a esclarecer los hechos.

El comunicado subraya que todas las actuaciones se desarrollarán dentro de los canales institucionales correspondientes, procurando una evaluación objetiva de la situación y evitando juicios prematuros que puedan afectar a los involucrados o a la competencia en general.

La LPF también hizo un llamado a la prudencia y a la responsabilidad en la emisión de opiniones públicas. En ese sentido, invitó a jugadores, cuerpos técnicos, directivos y miembros de la comunidad futbolística a actuar con equidad y profesionalismo, valores esenciales para el fortalecimiento y desarrollo del fútbol panameño.