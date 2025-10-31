LPF: San Francisco asegura playoffs y el Oeste sigue abierto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este viernes se jugó la penúltima fecha de la Conferencia Oeste del Torneo Clausura LPF Tigo 2025, una jornada que definió un clasificado a los playoffs y mantuvo vivas las esperanzas de cuatro equipos.

El plato principal del día fue el derbi chorrerano entre el Club Atlético Independiente (CAI) y el San Francisco FC. El resultado final fue un empate 0-0.

⚽️ ¡PITAZO INICIAL!



Disfruta 𝗘𝗡 𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗔 por nuestra pantalla 1371 HD y 501 One TV, el partido entre @CAIPanama 🆚 @sanfrafc_pa correspondiente a la jornada 16 del Torneo Clausura de la @LPFpanama pic.twitter.com/BWxeOLjids — Tigo Sports PA (@TigoSportsPA) October 31, 2025

Tras igualar, San Francisco aseguró su lugar en los playoffs, mientras que el CAI tendrá que esperar hasta la última jornada para confirmar su clasificación. Los monjes además quedaron al borde de abrochar el cupo directo a semifinales, aunque no se sabrá con certeza hasta el cierre de la fase regular.

Otro encuentro definitorio del día fue la visita del Club Deportivo Universitario al Veraguas United en el Estadio Toco Castillo. Los veragüenses remontaron para ganar 2-1 en los minutos finales del partido.

Ariel Betegón abrió el marcador para Universitario en el minuto 6, pero Veraguas reaccionó con goles de Carlos Rivera (penal al 38’) y Amable Pinzón (90 +1’). Con la victoria, Veraguas igualó a Universitario en el tercer lugar con 18 puntos, pero lo supera por diferencia de gol.

El último partido enfrentó a Atlético Nacional y Herrera FC. Atlético Nacional ganó 1-0 gracias a un tanto de Joel Barría en el minuto 71.

Con la victoria, Atlético Nacional se colocó a un punto de Veraguas y Universitario, aunque necesitará una combinación de resultados para clasificar. Herrera FC, en cambio, ya estaba eliminado desde fechas anteriores.

Detalles de la última fecha

Los partidos por la última jornada se jugarán el viernes 14 de noviembre a las 4:00 p.m., con los siguientes enfrentamientos:

Atlético Nacional vs. Club Atlético Independiente

San Francisco FC vs. Veraguas United

Club Deportivo Universitario vs. Herrera FC