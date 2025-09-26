LPF: San Francisco y Árabe Unido abren la décima jornada con un duelo clave

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El San Francisco de La Chorrera y el Deportivo Árabe Unido de Colón abrirán este viernes la décima jornada de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Los equipos llegan con realidades distintas, pero ambos se mantienen con posibilidades altas y reales de clasificar a los play-offs.

San Francisco busca recuperarse tras revés en la novena jornada

El viernes pasado, el San Francisco perdió de local por la mínima ante el Sporting San Miguelito. Con la derrota dejó ir una gran oportunidad de despegarse del Veraguas United, equipo que ha sido la gran revelación en lo que va del Torneo Clausura.

Previo a esta derrota, los Monjes llevaban una racha de seis partidos sin conocer la derrota. Esta racha incluía un empate a dos goles frente al Plaza Amador, en el que remontaron un 2-0 adverso de visitante.

El San Francisco actualmente se ubica en el primer lugar de la Conferencia Oeste con 15 puntos, uno más que el Veraguas United, que cuenta con 14. En la conferencia existe una brecha de seis puntos entre el tercero, el Club Deportivo Universitario (13), y el cuarto, el Club Atlético Independiente (7).

Con el pasar de las jornadas, se han empezado a definir los posibles representantes de la conferencia en los play-offs. Salvo que ocurra una catástrofe o un milagro, los tres primeros corren con ventaja para avanzar.

Árabe Unido busca ganar para empezar a soñar

Con su triunfo por la mínima del sábado pasado frente al Veraguas United, el Árabe Unido de Colón firmó su tercer partido consecutivo sin conocer la derrota. Un dato más importante: también fue su tercer encuentro seguido sin encajar goles.

La llegada de Sergio ‘Jeringa’ Guzmán parece haberle traído una muy necesitada bocanada de aire fresco al cuadro colonense. Si sigue hilando resultados positivos, podría meterse de lleno en la pelea por avanzar a los play-offs.

Si el panorama pareciera estar claro en el Oeste, en el Este es todo lo contrario. Lo único seguro en la Conferencia Este es que el Plaza Amador es el mejor equipo de Panamá, y existen argumentos para decir que también de Centroamérica.

El Plaza Amador es actualmente amo y señor de la conferencia con 23 puntos, producto de siete triunfos y dos empates en las primeras nueve fechas. Su escolta, UMECIT, se encuentra a nueve puntos de distancia con 14.

Al segundo y al último solo los separan cuatro puntos. Estando apenas en el inicio de la segunda mitad del torneo, todos se mantienen con posibilidades de clasificar.

Lo que está en juego este viernes

Ambos equipos se encuentran ante una gran oportunidad previo a este partido. Una victoria fortalecería su posición dentro de sus respectivas competencias.

Si el San Francisco gana, alcanzará los 18 puntos y asegurará mantenerse en el primer lugar en solitario de la conferencia por al menos una semana más. De haber un tropiezo de sus escoltas, la distancia podría aumentar.

Si el Árabe Unido derrota a los Monjes, el equipo colonense alcanzará los 13 puntos. Un triunfo los pondría temporalmente en empate por el tercer lugar con el Alianza, que actualmente tiene 13 puntos. Esto era algo completamente impensado hace tan solo unas semanas.

El partido está programado para disputarse a las 8:30 p.m. en el Estadio Agustín ‘Muquita’ Sánchez de La Chorrera.

Otros partidos del fin de semana

Sábado:

Alianza vs. Herrera a las 3:30 p.m. en el Estadio Los Andes.

Plaza Amador vs. Club Atlético Independiente a las 8:30 p.m. en COS Sports Plaza.

Domingo:

Atlético Nacional vs. Tauro a las 4:00 p.m. en el Estadio San Cristóbal.

Sporting San Miguelito vs. Club Deportivo Universitario a las 6:15 p.m. en el Estadio Los Andes.

Lunes:

UMECIT vs. Veraguas United a las 8:30 p.m. en COS Sports Plaza.