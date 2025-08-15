LPF: Tauro y Árabe Unido abren la quinta fecha necesitados de un triunfo

Exclusivo Suscriptores

Este viernes 15 de agosto, en el aniversario de la fundación de la ciudad de Panamá, el COS Sports Plaza será el escenario que abra la quinta fecha de la Liga Panameña de Fútbol con un duelo que despierta intriga. Tauro y Árabe Unido, los dos clubes más ganadores en la historia del fútbol panameño, se enfrentarán en un partido de necesitados que buscan evitar caer al fondo de la tabla de la Conferencia Este.

Tauro: de más a menos en las primeras cuatro fechas

El Tauro inició el Torneo Clausura 2025 venciendo al Alianza 2-1, en un triunfo que dejó más dudas que certezas. Abrió el marcador con un gol de Víctor Medina tras un gran inicio, pero pocos minutos después se lo empataron. Al minuto 79, un autogol le dio los tres puntos al máximo campeón.

En la segunda fecha, en el Clásico Nacional ante el Plaza Amador, el Tauro jugó una excelente primera mitad y se fue al descanso arriba en el marcador. Desde entonces, todo ha ido en picada: tres goles en la segunda parte sellaron la derrota. Luego perdió 2-0 ante el Sporting San Miguelito y empató 1-1 con UMECIT. Con solo un gol en los últimos 225 minutos, el club más laureado atraviesa una crisis ofensiva.

Árabe Unido: navegación sin rumbo en la costa caribeña

La crisis del Árabe Unido es igual o más grave. Tras clasificarse a la ronda de play-offs en el Torneo Apertura 2025 sin lograr el título, la directiva decidió cambiar de entrenador. Sin embargo, después de cuatro fechas, el equipo no muestra mejoría ni en juego ni en resultados.

El conjunto colonense ha recibido seis goles en cuatro partidos y anotado solo uno. Suma dos derrotas y dos empates, con un dato preocupante: cinco de esos seis goles llegaron en el segundo tiempo y cuatro en los últimos diez minutos. Esto refleja que el equipo se cae físicamente y no logra sostener ventajas ni aprovechar oportunidades en el tramo final.

Panorama del partido

En la Conferencia Este, el Plaza Amador lidera con 12 puntos y paso perfecto. Lo sigue UMECIT con 7. Luego, Sporting San Miguelito, Alianza y Tauro están igualados con 4 puntos, mientras que el Árabe Unido es último con 2.

Ganar es clave para ambos: un triunfo de Tauro lo metería en la pelea por el segundo lugar; una victoria de Árabe Unido le daría esperanza para resurgir en la segunda vuelta frente a rivales del Oeste.

El partido está programado para las 8:30 p.m. en el COS Sports Plaza de Metropark.