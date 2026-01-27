LPF: Umecit está en la cima, Plaza sufre, Monjes y Alianza vuelven a empatar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El onceno de Umecit sumó su segunda victoria del torneo y ocupa la cima en solitario, mientras que San Francisco y Alianza no lograron cerrar sus partidos y el bicampeón Plaza Amador volvió a caer.

La segunda jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) dejó resultados importantes con Umecit consolidándose como el único equipo con paso perfecto, mientras que San Francisco y Alianza volvieron a dejar escapar puntos. En contraste, el actual bicampeón Plaza Amador sumó su segunda derrota consecutiva.

Conferencia Este

En la Conferencia Este, Umecit confirmó su buen arranque al imponerse 1-0 al Plaza Amador en el estadio Agustín Muquita Sánchez. El triunfo le permitió al conjunto umecista llegar a seis puntos de seis posibles, sin goles en contra, para asumir en solitario el liderato. Para Plaza Amador, en cambio, la derrota profundiza un arranque inesperado con dos caídas, ningún gol anotado y cuatro recibidos, cifras que lo dejan en el fondo de la tabla sin unidades.

El empate 2-2 entre el Árabe Unido y Alianza, disputado en el COS Sports Plaza, dejó sensaciones encontradas para ambos. Alianza sumó su segundo empate consecutivo y quedó con dos puntos, luego de volver a desperdiciar una ventaja, mientras que el conjunto colonense apenas pudo rescatar su primer punto del certamen. En el Rommel Fernández Gutiérrez, Tauro FC y Sporting San Miguelito igualaron 0-0, resultado que mantiene a los rojinegros como escoltas de UMECIT con cuatro unidades.

Conferencia Oeste

En la Conferencia Oeste, San Francisco volvió a ser protagonista por razones negativas. Los Monjes empataron 2-2 ante Herrera en La Chorrera, pese a haber tenido una ventaja de dos goles, repitiendo el mismo patrón de la jornada inaugural. Con este resultado, San Francisco suma dos puntos producto de dos empates, ambos tras dejar escapar tres unidades en los minutos finales.

El Club Deportivo Universitario y el Club Atlético Independiente igualaron 1-1 en el estadio de la Universidad Latina, un resultado que mantiene a ambos equipos en la parte alta de la tabla con cuatro puntos cada uno, siendo el CAI líder por mejor diferencia de goles. En Penonomé, Unión Coclé y Veraguas United FC firmaron un empate 2-2, que deja a los coclesanos con dos puntos y a los veragüenses con uno tras dos jornadas.

Con apenas dos fechas disputadas, Umecit marca el ritmo del Clausura 2026, mientras que equipos tradicionales como Plaza Amador buscan una reacción inmediata para no comprometer su camino en un torneo que ya empieza a exigir regularidad y solidez desde el arranque.