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    Fútbol

    LPF: Umecit y Tauro empatan en un partido marcado por las tarjetas

    Peñalba igualó para Tauro tras el gol de tiro libre de Óber Almanza.

    Carlos Vidal Endara
    LPF: Umecit y Tauro empatan en un partido marcado por las tarjetas
    El encuentro entre ambos se llevó a cabo en el estadio Rommel Fernández. Foto Cortesía: @fcumecit

    El Tauro FC rescató un empate 1-1 frente a Umecit FC en un partido intenso, marcado por las tarjetas y por los goles en momentos clave de cada tiempo.

    En el encuentro por la jornada número dos del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), Umecit golpeó primero en la primera mitad.

    Al minuto 27, Óber Almanza ejecutó de manera impecable un tiro libre para vencer al guardameta taurino y adelantar a su equipo en el marcador, premiando un inicio de encuentro muy disputado.

    El primer tiempo también estuvo cargado de fricciones. Andrick Edwards, Carlos Noville, Adrián Olivardia, Édgar Góndola y Luis Lazo fueron amonestados en un duelo que se jugó con mucha intensidad en el mediocampo.

    Buscando una reacción, Tauro movió sus piezas incluso antes del descanso con el ingreso de Johused Peñalba, una decisión que terminaría siendo determinante para el resultado final.

    En la segunda mitad, ambos entrenadores realizaron múltiples modificaciones para refrescar sus equipos. Tauro adelantó líneas y comenzó a generar más peligro, mientras Umecit intentaba sostener la ventaja y aprovechar los espacios al contragolpe.

    La recompensa para los taurinos llegó al minuto 66. Johused Peñalba, quien había ingresado desde el banquillo, culminó una buena jugada ofensiva para establecer el 1-1 y devolver a su equipo al partido.

    Los minutos finales fueron intensos, con varias amonestaciones más y ambos conjuntos buscando el gol de la victoria. Sin embargo, ninguno logró romper la igualdad.

    Al finalizar el partido, el entrenador del Tauro, Gonzalo Soto hizo una autocrítica sobre el principal problema del equipo: genera muchas ocasiones, pero no logra convertirlas en goles.

    ‘Estamos teniendo muchas posibilidades: pelota en el palo o de frente, tenemos un equipo que llega. Afortunadamente somos un equipo que llega, que tiene ocho, diez oportunidades de gol y eso es muy bueno, pero no las concretamos y eso nos evita tener un puntaje perfecto’ estimó el técnico.

    En el banquillo contrario, Julio Infante reconoció errores defensivos de su equipo, destacó el desgaste físico que implica competir simultáneamente en la liga local y la Copa Centroamericana. Sin embargo, el entrenador de Umecit dejó claro que el equipo no utilizará eso como excusa para justificar resultados.

    ‘No podemos excusarnos, hay que tratar de cumplir de la mejor manera y si tenemos que seguir rotando, iremos viendo, pero también hay que pero vamos a tener que también premiar al que está trabajando duro en la liga, porque la liga es la que nos dio el cupo internacional’ recalcó.

    Con este resultado, Tauro FC, con 2 puntos, se ubica en el tercer puesto de la Conferencia Este. Por su parte, Umecit FC también suma 2 unidades y ocupa la cuarta posición tras las dos primeras jornadas del Torneo Apertura 2026.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo

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