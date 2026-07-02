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    Fútbol

    Lucas Paquetá es seria duda para el resto del Mundial por lesión

    Lesión muscular deja a Paquetá fuera de octavos y pone a Ancelotti a buscar reemplazo.

    EFE
    Lucas Paquetá es seria duda para el resto del Mundial por lesión
    El centrocampista brasileño Lucas Paquetá durante el partido de los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026 entre Brasil y Japón. Foto: EFE

    El centrocampista brasileño Lucas Paquetá está prácticamente descartado para el resto del Mundial 2026 al sufrir una lesión muscular en la región posterior del muslo izquierdo en el partido de dieciseisavos de final ante Japón, informó este jueves una fuente de la Canarinha.

    El mediapunta del Flamengo ya está en tratamiento intensivo para acelerar su recuperación y “volver lo antes posible”, pero al menos se perderá los octavos de final contra Noruega el domingo, y unos eventuales cuartos de final frente a Inglaterra o México.

    “Sin posibilidades” para las dos próximas rondas eliminatorias, señaló a EFE la citada fuente.

    Paquetá, de 28 años, se ganó la condición de titular en esta Copa del Mundo. El exjugador del West Ham compartía el centro del campo con Bruno Guimarães y Casemiro, y hacía de conexión con el tridente ofensivo.

    Lucas Paquetá es seria duda para el resto del Mundial por lesión
    Vinícius Júnior y Lucas Paquetá celebran un gol en un partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 ante Haití. EFE/ David Toro

    El seleccionador Carlo Ancelotti tiene ahora hasta el domingo para encontrar a su sustituto.

    Es la gran duda que revuela la convocatoria de la ‘Seleção’, que empezó con muchas dudas el torneo, pero ha ido creciendo y en dieciseisavos fue capaz de remontar ante el correoso equipo japonés.

    Tres son las opciones más plausibles: Danilo Santos, todo un todoterreno que juega en el Botafogo de Río de Janeiro; Gabriel Martinelli, el extremo del Arsenal al que habría que reconvertir a centrocampista, y Endrick, lo que implicaría un cambio de dibujo y jugar con una línea de cuatro atacantes.

    También está en la recámara Neymar, aunque hay dudas sobre si el 10 del Santos tiene la suficiente batería para aguantar el esfuerzo que requiere esa posición estratégica en la medular.

    Lucas Paquetá es seria duda para el resto del Mundial por lesión
    Neymar disputó los últimos minutos del partido de fase de grupos contra Escocia. EFE

    Brasil se medirá a Noruega el domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en busca de un plaza en los cuartos de final del Mundial 2026.

    La pentacampeona del mundo se ha enfrentado en cuatro ocasiones al combinado nórdico y nunca ha salido victorioso, con un balance de dos empates y dos derrotas, una de ellas en la fase de grupos del Mundial de Francia 1998.

    EFE

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