El panameño Lucas Ruiloba, de 11 años, dominó el US Open de Karate en Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño Lucas Andrés Ruiloba Conte continúa consolidándose como una de las grandes promesas del karate nacional, luego de una destacada actuación en el US Open de Karate, celebrado en el abril en Texas, Estados Unidos, donde conquistó cuatro medallas de oro en las modalidades de kata, kumite, kumite por equipos y la Junior Cup.

El joven atleta, estudiante de sexto grado del Oxford International School y miembro del Karate Team Ramírez bajo la guía del sensei Alberto Ramírez, demuestra a su corta edad una disciplina y nivel competitivo que lo proyectan en el escenario internacional. Su condición de cinturón negro 1 Dan es reflejo del trabajo constante que viene desarrollando desde sus inicios en este deporte.

“Muy emocionado de poder competir en otro torneo internacional y a la vez nervioso, ya que el alto nivel competitivo de los karatecas que participan en este torneo”, dijo Lucas, quien se refirió a su triunfo en diferentes categorías.

“Bueno, todas me hicieron sentir orgulloso, pero creo que la de el USA Open kumite fue la mejor. Enfrentarme a rivales mucho más grandes y lograr el resultado de oro para Panamá, la verdad que fue un sueño”, añadió.

Lucas Andrés Ruiloba Conte durante su participación en kata. Foto. Cortesía

El torneo reunió a competidores de diferentes partes del mundo, lo que elevó la exigencia en cada combate y presentación. Ruiloba destacó el reto que implicó medirse ante atletas con distintas características físicas y técnicas.

“Bueno, en esta competencia había niños de muchos lugares, muy preparados, incluso uno de Japón, que es la cuna del karate. En mis katas debía ser explosivo y mantener buena técnica, y pues en kumite, al ser la categoría diferente a Panamá, donde es por peso, me tocó enfrentarme a oponentes mucho más grandes”, mencionó Lucas, quien explicó cómo fue su preparación antes de viajar a Estados Unidos.

“Trabajé mi físico, mi técnica y mi mentalidad para la competencia. Entrenaba 6 días a la semana,enfocado en cada uno de mis entrenamientos con el apoyo de mis senseis y padres. Hubo rivales que el año pasado me eliminaron de la competencia, por lo que sabía que debía entrenar a tope. Y así fue. En esta oportunidad pude superarlos, pero debo mantener la humildad para seguir trabajando”, agregó.

Lucas Andrés Ruiloba Conte en la competencia de kumite. Foto: Cortesía

Más allá de este logro, Lucas mantiene una visión clara de sus próximos pasos dentro del karate competitivo, con metas que apuntan a seguir creciendo en el ámbito internacional.

“Objetivos tengo varios, en diferentes momentos. Por ahora me enfocaré en el Panamericano de Karate que se celebrará en Costa Rica en agosto. También me gustaría representar a mi país en las diferentes Youth League de karate y en algún momento lograr un cupo a la Premier League”, concluyó.