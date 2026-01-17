Lucca González y Juan Pablo Motta, los mejores panameños en la ronda 3 del LAAC 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La tercera ronda del Latin America Amateur Championship (LAAC) 2026 confirmó que Lucca González no se amilanó tras su estreno y Juan Pablo Motta está disfrutando al máximo su primera participación en el evento en el Lima Golf Club.

Ambos encontraron su mejor versión del torneo y cerraron el sábado en par de cancha, consolidándose dentro del top 35 y manteniendo vivas las aspiraciones de cerrar el campeonato con un resultado sólido.

González, que venía de rondas de 77 y 71, firmó su mejor tarjeta de la semana con 70 golpes, luego de una jornada marcada por mayor control desde el tee y una lectura más clara del campo.

El panameño inició su recorrido por el tee del hoyo 10 y rápidamente corrigió los errores que le habían costado caro en días anteriores. Los birdies llegaron en los hoyos 12, 17 y 18, mientras que los bogeys se concentraron en el 11, 1 y 4, permitiéndole cerrar una ronda equilibrada en una cancha que sigue castigando cualquier descuido.

Lucca González en el green del hoyo 11 durante la primera ronda del Campeonato Latinoamericano Amateur 2026 que se juega en el Lima Golf Club en Lima, Perú, el jueves 15 de enero de 2026. Fotografía de LAAC.

“La ronda fue bastante sólida. Ayer en el range, junto a mi coach, logramos mejorar muchas cosas, especialmente con el drive, que era lo que más me estaba costando”, explicó González. “Hoy salí con una mentalidad diferente, agarré fairways y desde ahí pude atacar más banderas y ser más agresivo”.

González resolvió con autoridad los hoyos 17 y 18, considerados entre los más difíciles del campo. “Jugué dos hoyos impecables. Buen drive en ambos, buenos segundos tiros y el putt respondió”, detalló, destacando una ejecución clave en el 18, donde dejó la bola a escasos pies de la bandera tras un segundo golpe de gran precisión.

Por su parte, Juan Pablo Motta, debutante en el LAAC, también firmó una ronda par, confirmando su adaptación progresiva al torneo. Con tarjetas previas de 73 y 75, el panameño arrancó el sábado con birdie en el 12, bogey en el 13, otro birdie en el 17 y un bogey en el 4, manteniendo la compostura en los momentos clave del recorrido.

“Muy contento de estar jugando el fin de semana. Una de mis primeras metas era poder competir sábado y domingo aquí”, señaló Motta. “Hoy fui mucho más consistente desde el tee, con el driver, y eso me dio buenas oportunidades para birdie y me permitió sostener los pares”.

Juan Pablo Motta juega un golpe desde el rough durante la segunda ronda del Campeonato Latinoamericano Amateur 2026 que se juega en el Lima Golf Club en Lima, Perú, el viernes 16 de enero de 2026. Fotografía de LAAC.

Esa mejora se reflejó en las estadísticas. Motta aseguró haber pegado alrededor de 13 greens, una cifra determinante en una cancha tan exigente.

“Ayer habré pegado cinco fairways, hoy pegué trece. Ahí está toda la diferencia: juegas de fairway, juegas de green y estás putteando para birdie”.

Tras tres rondas, González y Motta suman +8, ubicados empatados en la posición 35, con la posibilidad de salir juntos en el mismo grupo este domingo, un escenario que ambos recibieron con entusiasmo.

“Siempre que jugamos en Panamá la pasamos bien y nos alentamos entre nosotros. Sería un gusto compartir grupo”, afirmó González, mientras Motta coincidió en que sería una experiencia especial para cerrar el torneo.

Más atrás en la clasificación, Omar Tejeira firmó una jornada de 73 golpes, pero una seguidilla de errores en el back nine condicionó su avance. El panameño sumó cuatro bogeys en los últimos nueve hoyos y uno más en el front nine, mientras que los birdies llegaron en el 11 y el 5. Con parciales de 75, 72 y 73, Tejeira se ubica T45 en el campeonato.

En tanto, Miguel Ordóñez, quien había sido el panameño mejor ubicado tras el corte, vivió una jornada complicada con 75 golpes (+5). El día había comenzado de forma prometedora con birdies en los hoyos 2 y 5, pero los bogeys en el 7, 10, 11, 16 y 17, además de un doble bogey en el 15, lo relegaron en el tablero. Ordóñez suma +7 tras rondas de 73, 69 y 75, y se mantiene T30 de cara al cierre del domingo.

El panameño Miguel Ordóñez (11) y el argentino Andy Schonbaum (10) son dos de los jugadores con más participaciones en la historia del LAAC. LP/Guillermo Pineda

En la lucha por el título, la tercera ronda reconfiguró el panorama. El argentino Segundo Oliva Pinto firmó la mejor tarjeta del día con 64 golpes, colocándose -5 para el campeonato, mientras que su compatriota Andy Schonbaum, líder tras 36 hoyos, cerró con 72 luego de rondas iniciales de 66 y 68. Con 206 golpes (-4), Schonbaum comparte el liderato con el brasileño Eduardo Matarazzo, dejando servida una jornada final cargada de expectativa.

Tras el corte, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Colombia, México y Perú cuentan con cinco representantes cada uno, mientras que Panamá y Paraguay mantienen cuatro golfistas en competencia, reflejando la solidez del contingente panameño en una de las ediciones más exigentes del LAAC.