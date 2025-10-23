Panamá, 23 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Juegos Centroamericanos

    Lucha y karate aportan medallas para Panamá en Guatemala 2025

    Humberto Cornejo
    Robert Pérez festeja su medalla de oro en lucha Grecorromana en los Juegos Centroamericanos.

    La delegación panameña avanza con firmeza en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 al lograr medallas en las disciplinas de lucha grecorromana y karate, mientras que los atletas que compitieron en triatlón completaron sus pruebas con actuaciones destacadas.

    Robert Pérez durante uno de sus combates en la categoría -60kg, en los Juegos Centroamericanos. Foto: Cortesía/COP

    En la subsede de Honduras, donde se desarrolló la modalidad de lucha grecorromana, el equipo panameño alcanzó cuatro medallas. El oro fue para Robert Pérez en la categoría -60 kg; las platas correspondieron a Royglen Temple (-67 kg) y Manuel Brown (-87 kg); y el bronce lo obtuvo Juan Cantillo en la división -130 kg.

    Paralelamente, en karate, Panamá sumó tres preseas: plata para Celly Amaris en kumite -55 kg, y bronces para Ernesto Villarreal en kata, Marvin Grimas en kumite -60 kg y Alberto Gálvez en kumite -67 kg.

    Por su parte, en la modalidad sprint de triatlón, el equipo nacional compitió con seis atletas.

    En la rama femenina participaron María Fernanda Far (11.º, 1:20:48 h), María Jimena Ansin (12.º, 1:21:09 h) y Liska Arteaga (14.º, 1:22:54 h); mientras que en la rama masculina lo hicieron Óliver Batista (7.º, 1:06:00 h), Éric Anel Acosta (8.º, 1:07:04 h) y Petter Vega (9.º, 1:08:46 h).

    Estos juegos Centroamericanos se disputan del 18 al 30 de octubre en Guatemala.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

