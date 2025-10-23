Ludos Basketball entra en su recta final con triple jornada y duelos decisivos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este miércoles inició la última semana de la temporada regular de Ludos Basketball, con una triple jornada en las categorías Sub-14 y Sub-18, que marca el inicio de la recta final del torneo.

Todos los partidos se desarrollaron en el Nike Arena de COS Sports Plaza, en Metropark.

Sub-14: Warriors aseguran el primer lugar invictos; Eagles derrotan a Fighting Owls y avanzan a cuartos

El primer partido de la jornada fue por la categoría Sub-14, entre los Warriors del Centro Chino Panameño y los Titans del Instituto Alberto Einstein. Los Warriors obtuvieron un triunfo categórico 74-38.

Andrés Mock, con 23 puntos, fue el mayor anotador de los Warriors, seguido de Andrés Meneses, con 21. Con el triunfo, el Centro Chino Panameño cerró la fase de grupos invicto (5-0), clasificando como primer lugar del Grupo A a los cuartos de final.

En el siguiente encuentro se enfrentaron los Eagles de El Colegio de Panamá y los Fighting Owls de la Academia Interamericana. Los Eagles ganaron 59-45, asegurando su boleto a la siguiente ronda.

Nikolás Pérez (17 puntos) y Juan Felipe Ortega fueron los más destacados por los Eagles, mientras que Pedro Cordovez sobresalió por los Fighting Owls con 14 puntos. Con esta victoria, los Eagles alcanzaron una foja de 4-1, asegurando su pase a cuartos como segundos del Grupo B.

Sub-18: Legends derrotan a Fighting Owls y se acercan a los cuartos de final

El último enfrentamiento de la triple jornada fue entre los Legends de la Academia Hebrea y los Fighting Owls de la Academia Interamericana, por la categoría Sub-18. Los Legends se llevaron el triunfo 65-58.

Salomón Attie fue fundamental para los Legends, anotando 33 puntos, mientras que Rodrigo Sánchez aportó 24 para los Fighting Owls. Con el triunfo, los Legends sumaron dos victorias y, a falta de un partido, se colocan a un paso de clasificar a cuartos de final. Los Fighting Owls terminaron la temporada regular con marca de 2-3, y deberán esperar otros resultados para conocer su destino.

La acción continúa

La última semana de Ludos Basketball regresa al tabloncillo este fin de semana, con partidos programados de viernes a lunes. La jornada del viernes se disputará en el gimnasio de la Academia Interamericana, mientras que las de sábado, domingo y lunes se jugarán en el Nike Arena de COS Sports Plaza.