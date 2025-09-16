Ludos Basketball Sub-14 abre temporada con doble jornadas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este fin de semana inició la temporada de Ludos Basketball Sub-14 con dos partidos disputados el domingo y otros dos el lunes. Ambas dobles jornadas se celebraron en el Nike Arena de COS Sports Plaza.

El partido inaugural vio a los Wildcats del Colegio Bilingüe de Panamá enfrentarse a los Warriors del Centro Chino Panameño. Los Warriors se llevaron la victoria por un marcador de 55-47.

Andrés Mock lideró el ataque de los Warriors con una actuación dominante de 32 puntos. Matteo Smith fue el mayor anotador de los Wildcats con 21 unidades.

En el segundo partido de la noche, se vieron las caras los Eagles de El Colegio de Panamá y los Wild Lynx de la Academia Interamericana de Cerro Viento. Los Eagles triunfaron por un marcador de 71-41.

Nikolás Pérez, con 26 puntos, fue el líder ofensivo de los Eagles. Por el lado de los Wild Lynx, Javier Vargas fue el mayor anotador con 16 unidades.

La primera fecha cerró el lunes, iniciando con el duelo entre los Legends de la Academia Hebrea y los Titans del Instituto Alberto Einstein. Los Legends se llevaron la victoria por un marcador de 75-53.

Jaim Eshkenazi (32 puntos) y Henry Ashkenazi (25 puntos) lucieron imparables en ataque para los Legends. Los Titans tuvieron una ofensiva balanceada, liderada por Gabriel Setton (12), Elías Kraselnick (11) y Zeevy Angel (10).

El cierre de la velada del lunes trajo consigo el partido más disputado de la primera fecha con el cruce entre los Dolphins del International School of Panama y los Fighting Owls de la Academia Interamericana de Panamá. Los Fighting Owls se llevaron la victoria en un duelo que se definió en los minutos finales.

Pedro Cordovez (12) y Joaquín Tapia (10) lideraron el ataque de la AIP, mientras que Vicente Cardemil, con 15 puntos, fue el mayor anotador del encuentro para los Dolphins.

La acción continúa

La categoría Sub-14 de Ludos volverá el próximo lunes 22 de septiembre con el enfrentamiento entre los Spartans de La Salle y los Jaguars del Metropolitan School. El partido está programado para las 6:00 p.m. en el Nike Arena de COS Sports Plaza.