Ludos Basketball: victorias clave y actuaciones brillantes en Sub-18 y Sub-14

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La temporada Sub-18 y Sub-14 de Ludos Basketball continuó este pasado fin de semana. Los partidos del sábado se jugaron en el gimnasio de la Academia Interamericana, mientras que los del domingo y lunes fueron en el Nike Arena de COS Sports Plaza.

Sub-18: Dolphins, Titans y Coyotes suman victorias valiosas

El primer partido Sub-18 del fin de semana fue el sábado entre los Dolphins de la International School of Panama y los Brader Raiders. Los Dolphins se llevaron una victoria importante por 60-46.

Manuel Proll lideró el ataque con 18 puntos, acompañado por Peter Fernández (14) y Mario Pérez Balladares (12). Por los Raiders, destacó Juan Felipe Paniza con 19 puntos y Álvaro Antadillas con 10.

El segundo encuentro, disputado el domingo, enfrentó a los Titans del Instituto Alberto Einstein contra los Green Panthers del Instituto Panamericano. Los Titans lograron otra victoria contundente, 96-45.

Eli Kraselnick brilló con 25 puntos, seguido de Joseph Gabay (20) y Aaron Breziner (15). Por los Green Panthers, Joshua Lasso anotó 14 y Roberto De Alba 13.

En el tercer partido Sub-18, los Coyotes del Oxford International School superaron a los Lions del Colegio Real por 55-41.

El dúo de Adrián Pernalete y Bryan Wood anotó 20 puntos cada uno para los Coyotes. En los Lions, Jaime Domínguez aportó 15, Máximo Muñoz 10 y Sebastián Lum 9.

Sub-14: IJA, Warriors, Jaguars y Legends celebran victorias

El primer duelo Sub-14 del sábado fue entre el Instituto Justo Arosemena (IJA) y los Brader Raiders, con triunfo del IJA por 48-13.

Derek Macis (16) y Lucio Sucre (12) lideraron al IJA. En el Brader, Elías Vergara anotó 7 puntos.

El segundo choque del sábado fue entre los Warriors del Centro Chino Panameño y los Spartans de La Salle. Los Warriors ganaron 61-52.

Genaro Fung brilló con 17 puntos, mientras que Gabriel Meneses anotó 14. Por los Spartans, Diego Murillo fue figura con 28 puntos y Marcos Carrasco aportó 18.

El tercer partido Sub-14 se jugó el lunes: los Jaguars del Metropolitan School vencieron a los Titans del Instituto Alberto Einstein por 60-57.

Lucas Landim fue decisivo con 20 puntos, junto a Leonardo Summerlin (18) y José Jované (15). Por los Titans, Moisés Davarro lideró con 22 puntos.

El cuarto duelo Sub-14 del lunes fue entre los Legends de la Academia Hebrea y los Wildcats del Colegio Bilingüe de Panamá, con triunfo de los Legends por 70-56.

Jaim Eshkenazi fue el máximo anotador con una actuación estelar de 29 puntos. En los Wildcats, destacaron Samuel Domínguez (16), Javier de León (15) y Matteo Smith (14)