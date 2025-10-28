Ludos cerró su temporada regular con intensidad y clasificaciones definidas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este pasado domingo y lunes cerró la temporada de Ludos Basketball en sus categorías Sub-14 y Sub-18 con un total de cinco partidos. Ambas jornadas se celebraron en el Nike Arena de COS Sports Plaza.

Sub-14: Legends, Dolphins y Wildcats aseguran clasificación con victorias en la última fecha

El domingo se jugaron dos partidos de la categoría Sub-14, comenzando con el enfrentamiento entre los Legends de la Academia Hebrea y los Spartans del Colegio La Salle. Los Legends triunfaron 74-56.

Jaim Eshkenazi nuevamente sobresalió con 24 puntos, seguido de Henry Ashkenazi con 20. Por los Spartans, Diego Murillo anotó 31 puntos y Marcos Carrasco agregó 20.

Los Legends culminaron la temporada regular en el segundo lugar del Grupo A, mientras que los Spartans finalizaron en el cuarto.

El segundo partido del día fue entre los Dolphins de la International School of Panama y los Wild Lynx de la Academia Interamericana de Cerro Viento. Los Dolphins ganaron 40-27.

Oliver Syrkin anotó 12 puntos y Juan Icaza 11 para los Dolphins. Con el triunfo, aseguraron el cuarto lugar del Grupo B, clasificando a cuartos de final.

El último enfrentamiento Sub-14 de la temporada regular se dio el lunes entre los Titans del Instituto Alberto Einstein y los Wildcats del Colegio Bilingüe. Los Wildcats ganaron 53-36.

Samuel Domínguez fue el mayor anotador con 21 puntos. Con la victoria, los Wildcats finalizaron en el tercer puesto del Grupo A.

Sub-18: Legends confirman su boleto y Titans completan temporada invicta

El penúltimo partido Sub-18 de la temporada regular fue el choque entre los Legends de la Academia Hebrea y los Green Panthers del Instituto Panamericano. Los Legends se impusieron 60-55 en un encuentro muy disputado.

Salomón Attie anotó 31 puntos para los Legends, mientras que Joshua Lasso aportó 24 para los Green Panthers. Con la victoria, los Legends aseguraron el tercer lugar del Grupo A.

El último enfrentamiento Sub-18 de la temporada fue entre los Titans del Instituto Alberto Einstein y los Brader Raiders. Los Titans ganaron 68-35.

Joseph Gabay fue el mayor anotador del encuentro con 20 puntos. Con este resultado, los Titans completaron una temporada regular invicta, asegurando el primer lugar del Grupo A.

Se vienen los cuartos de final

Este miércoles inician los cuartos de final de Ludos Basketball en las categorías Sub-14 y Sub-18. La ronda se jugará en doble jornada ese día y continuará el miércoles 12 de noviembre, tras el receso por fiestas patrias.

Los clasificados son los siguientes:

Sub-14: Centro Chino Panameño, Academia Hebrea, Colegio Bilingüe, Colegio La Salle, Instituto Justo Arosemena, El Colegio de Panamá, Academia Interamericana e International School of Panama.

Sub-18: Instituto Alberto Einstein, International School of Panama, Academia Hebrea, Academia Interamericana, Colegio Javier, Colegio La Salle, Balboa Academy y Metropolitan School.