Panamá, 28 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TEEN SPORT

    Ludos cerró su temporada regular con intensidad y clasificaciones definidas

    Jaime Heilbron
    Ludos cerró su temporada regular con intensidad y clasificaciones definidas
    Cortesía: Ludos Basketball / Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    Este pasado domingo y lunes cerró la temporada de Ludos Basketball en sus categorías Sub-14 y Sub-18 con un total de cinco partidos. Ambas jornadas se celebraron en el Nike Arena de COS Sports Plaza.

    Sub-14: Legends, Dolphins y Wildcats aseguran clasificación con victorias en la última fecha

    El domingo se jugaron dos partidos de la categoría Sub-14, comenzando con el enfrentamiento entre los Legends de la Academia Hebrea y los Spartans del Colegio La Salle. Los Legends triunfaron 74-56.

    Ludos cerró su temporada regular con intensidad y clasificaciones definidas
    Cortesía: Ludos Basketball / Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    Jaim Eshkenazi nuevamente sobresalió con 24 puntos, seguido de Henry Ashkenazi con 20. Por los Spartans, Diego Murillo anotó 31 puntos y Marcos Carrasco agregó 20.

    Los Legends culminaron la temporada regular en el segundo lugar del Grupo A, mientras que los Spartans finalizaron en el cuarto.

    El segundo partido del día fue entre los Dolphins de la International School of Panama y los Wild Lynx de la Academia Interamericana de Cerro Viento. Los Dolphins ganaron 40-27.

    Ludos cerró su temporada regular con intensidad y clasificaciones definidas
    Cortesía: Ludos Basketball / Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    Oliver Syrkin anotó 12 puntos y Juan Icaza 11 para los Dolphins. Con el triunfo, aseguraron el cuarto lugar del Grupo B, clasificando a cuartos de final.

    El último enfrentamiento Sub-14 de la temporada regular se dio el lunes entre los Titans del Instituto Alberto Einstein y los Wildcats del Colegio Bilingüe. Los Wildcats ganaron 53-36.

    Ludos cerró su temporada regular con intensidad y clasificaciones definidas
    Cortesía: Ludos Basketball / Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    Samuel Domínguez fue el mayor anotador con 21 puntos. Con la victoria, los Wildcats finalizaron en el tercer puesto del Grupo A.

    Sub-18: Legends confirman su boleto y Titans completan temporada invicta

    El penúltimo partido Sub-18 de la temporada regular fue el choque entre los Legends de la Academia Hebrea y los Green Panthers del Instituto Panamericano. Los Legends se impusieron 60-55 en un encuentro muy disputado.

    Ludos cerró su temporada regular con intensidad y clasificaciones definidas
    Cortesía: Ludos Basketball / Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    Salomón Attie anotó 31 puntos para los Legends, mientras que Joshua Lasso aportó 24 para los Green Panthers. Con la victoria, los Legends aseguraron el tercer lugar del Grupo A.

    El último enfrentamiento Sub-18 de la temporada fue entre los Titans del Instituto Alberto Einstein y los Brader Raiders. Los Titans ganaron 68-35.

    Ludos cerró su temporada regular con intensidad y clasificaciones definidas
    Cortesía: Ludos Basketball / Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    Joseph Gabay fue el mayor anotador del encuentro con 20 puntos. Con este resultado, los Titans completaron una temporada regular invicta, asegurando el primer lugar del Grupo A.

    Se vienen los cuartos de final

    Este miércoles inician los cuartos de final de Ludos Basketball en las categorías Sub-14 y Sub-18. La ronda se jugará en doble jornada ese día y continuará el miércoles 12 de noviembre, tras el receso por fiestas patrias.

    Los clasificados son los siguientes:

    Sub-14: Centro Chino Panameño, Academia Hebrea, Colegio Bilingüe, Colegio La Salle, Instituto Justo Arosemena, El Colegio de Panamá, Academia Interamericana e International School of Panama.

    Sub-18: Instituto Alberto Einstein, International School of Panama, Academia Hebrea, Academia Interamericana, Colegio Javier, Colegio La Salle, Balboa Academy y Metropolitan School.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Revocan visa a Héctor Brands; embajador de Estados Unidos recuerda que ‘las visas son un privilegio, no un derecho’. Leer más
    • Aprehenden a dos mujeres, familiares del dirigente del Suntracs, Jaime Caballero. Leer más
    • IMA: Conozca los puntos de venta de las agroferias para este lunes 27 y martes 28 de octubre. Leer más
    • Escándalo en Costa Rica: el abogado que visitaba el Palacio de las Garzas. Leer más
    • Imputan cargos por peculado y corrupción a siete beneficiarios de los auxilios económicos del Ifarhu. Leer más
    • DGI: juez ordena detención e imputa cargos a implicados en fraude a través de créditos fiscales. Leer más
    • Tim Hortons celebra la apertura de su tercera sucursal en Vía España, Panamá.. Leer más