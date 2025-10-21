Ludos: IJA, Chino Panameño, Colegio Javier e Instituto Albert Einstein afirman liderato

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Esta última semana que pasó estuvo llena de acción en las categorías Sub-14 y Sub-18 de la liga de baloncesto Ludos Basketball. Los 12 partidos se celebraron en el Nike Arena de COS Sports Plaza.

Sub-18: Águilas y Titans se afianzan en la cima

La semana en la Sub-18 inició el miércoles con el choque entre los Dolphins de la International School of Panama y los Fighting Owls de la Academia Interamericana. Los Dolphins se llevaron una estrecha victoria por 63-53.

El ataque de los Dolphins fue liderado por Lautaro Lagos, Mario Pérez-Balladares y Peter Fernández con 18, 17 y 13 puntos respectivamente. Por los Fighting Owls sobresalió Nicolás Rusódimos con 21 puntos.

En el siguiente duelo, esa misma noche, chocaron las Águilas del Colegio Javier con los Jaguars del Metropolitan School. Las Águilas triunfaron 65-50.

Roberto Portillo y Alejandro Luque fueron los mayores anotadores de las Águilas con 15 puntos cada uno, mientras que por los Jaguars Caleb Meadows anotó 17 puntos. Con la victoria, las Águilas mantuvieron su liderato de forma invicta.

La acción volvió el viernes 17, con el cotejo entre los Balboa Dragons y los Spartans del Colegio La Salle. Los Spartans se impusieron por poco, 47-45.

Los 21 puntos de Carlos Berrocal impulsaron a los Spartans, mientras que Derek De Janon lideró el ataque de los Dragons con 14.

El sábado por la tarde, los Jaguars del Metropolitan School vencieron a los Coyotes del Oxford International. El resultado final fue 76-55.

Nikolai Uliantzeff y Caleb Meadows fueron los mayores anotadores de los Jaguars con 14 puntos cada uno. Por los Coyotes, su líder ofensivo fue Bryan Wood con 27 puntos.

El domingo por la noche se dio el cruce entre los Legends de la Academia Hebrea y los Brader Raiders, con victoria para los Legends por 63-49.

Salomón Attie fue el jugador más destacado por los Legends, con 25 unidades. Por el lado de los Raiders, José David Bern aportó 20 puntos.

El último partido de la semana en la categoría Sub-18 fue el que más expectativas traía: los invictos Dolphins de la International School of Panama ante los Titans del Instituto Alberto Einstein. En un duelo que superó las expectativas, los Titans triunfaron 49-40.

Los Titans produjeron un ataque balanceado con Andre Setton (13 puntos), Gabriel Gateño (10), Soly Setton (9) y Joseph Gabay (8). Por los Dolphins, Mario Pérez-Balladares destacó con 14 puntos.

Sub-14: IJA y Centro Chino Panameño siguen invictos

El primer enfrentamiento Sub-14 de la semana fue el miércoles 15 entre los Golden Eagles del Instituto Justo Arosemena y los Wild Lynx de la Academia Interamericana de Cerro Viento. Los Golden Eagles ganaron 37-27.

Derek Macis, con 15 puntos, fue el mayor anotador de los Golden Eagles, mientras que Javier Vargas lo fue para los Wild Lynx con 10.

El segundo encuentro fue entre los Brader Raiders y los Fighting Owls de la Academia Interamericana, con victoria para los Raiders por 38-30. Gael Guzmán fue el mayor anotador del Brader con 17 puntos, mientras que Felipe Guinard aportó siete para los Owls.

El tercer choque fue entre los Warriors del Centro Chino Panameño y los Jaguars del Metropolitan School, con victoria para los Warriors por 72-63. Andrés Mock se tiró un partidazo, anotando 30 puntos, mientras que Lucas Landim aportó 21 para los Jaguars.

El sábado se vieron las caras los Golden Eagles del IJA y los Eagles de El Colegio de Panamá, con victoria para el IJA por 46-42. Emmanuel Guevara aportó 15 puntos para los Golden Eagles, mientras que Nikolás Pérez anotó 13 para El Colegio de Panamá.

El penúltimo partido Sub-14 de la semana fue entre los Titans del Instituto Alberto Einstein y los Spartans del Colegio La Salle, con triunfo de los Spartans por 59-44. Diego Murillo y Marcos Carrasco anotaron 27 y 24 puntos respectivamente.

El último duelo de la semana fue entre los Legends de la Academia Hebrea y los Jaguars del Metropolitan School.

Los Legends se impusieron 58-46, con grandes actuaciones de Henry y Jaim Eshkenazi, quienes anotaron 20 y 15 puntos respectivamente.