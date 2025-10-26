Ludos: IJA y el Colegio Javier cierran la fase regular con paso perfecto en Ludos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este sábado se disputó una nueva jornada de Ludos Basketball con dos partidos, uno por cada categoría: Sub-14 y Sub-18. La doble jornada se celebró en el Nike Arena de COS Sports Plaza.

El primer encuentro fue por la categoría Sub-14 entre los Golden Eagles del Instituto Justo Arosemena y los Fighting Owls de la Academia Interamericana. Los Golden Eagles ganaron 40-27.

Emmanuel Guevara fue el máximo anotador de los Golden Eagles con 18 puntos, mientras que Alejandro Rosanía lideró a los Fighting Owls con 10. Con el triunfo, el IJA aseguró el primer lugar del grupo con récord de 5-0. Los Fighting Owls cerraron la fase de grupos con marca de 2-3 y deberán esperar resultados para conocer su pase a cuartos de final.

El segundo enfrentamiento fue por la categoría Sub-18 entre las Águilas del Colegio Javier y los Coyotes del Oxford International School. Las Águilas triunfaron 65-43.

Roberto Portillo lideró la ofensiva con 16 puntos, mientras que Bryan Wood y Adrián Pernalete aportaron 14 cada uno. Con esta victoria, las Águilas cerraron una fase de grupos perfecta, asegurando el primer lugar de su grupo, mientras que los Coyotes quedaron eliminados con récord de 1-4.

Se acercan los cuartos de final

La temporada regular concluirá este lunes, dando paso a los cuartos de final en ambas categorías este miércoles 29 de octubre. Todos los partidos se celebrarán en el Nike Arena de COS Sports Plaza.