Panamá, 26 de octubre del 2025

    TEEN SPORT

    Ludos: IJA y el Colegio Javier cierran la fase regular con paso perfecto en Ludos

    Jaime Heilbron
    El IJA en la categoría Sub-14 y el Colegio Javier en la Sub-18 terminaron la fase de grupos de forma invicta. Cortesía: Ludos Basketball / Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    Este sábado se disputó una nueva jornada de Ludos Basketball con dos partidos, uno por cada categoría: Sub-14 y Sub-18. La doble jornada se celebró en el Nike Arena de COS Sports Plaza.

    El primer encuentro fue por la categoría Sub-14 entre los Golden Eagles del Instituto Justo Arosemena y los Fighting Owls de la Academia Interamericana. Los Golden Eagles ganaron 40-27.

    El IJA derrotó a la AIP en la categoría Sub-14 y culminó la fase de grupos de forma invicta. Cortesía: Ludos Basketball / Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    Emmanuel Guevara fue el máximo anotador de los Golden Eagles con 18 puntos, mientras que Alejandro Rosanía lideró a los Fighting Owls con 10. Con el triunfo, el IJA aseguró el primer lugar del grupo con récord de 5-0. Los Fighting Owls cerraron la fase de grupos con marca de 2-3 y deberán esperar resultados para conocer su pase a cuartos de final.

    El segundo enfrentamiento fue por la categoría Sub-18 entre las Águilas del Colegio Javier y los Coyotes del Oxford International School. Las Águilas triunfaron 65-43.

    El Colegio Javier venció al Oxford International School en la división Sub-18 y cerró la fase de grupos de forma invicta. Cortesía: Ludos Basketball / Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    Roberto Portillo lideró la ofensiva con 16 puntos, mientras que Bryan Wood y Adrián Pernalete aportaron 14 cada uno. Con esta victoria, las Águilas cerraron una fase de grupos perfecta, asegurando el primer lugar de su grupo, mientras que los Coyotes quedaron eliminados con récord de 1-4.

    Se acercan los cuartos de final

    La temporada regular concluirá este lunes, dando paso a los cuartos de final en ambas categorías este miércoles 29 de octubre. Todos los partidos se celebrarán en el Nike Arena de COS Sports Plaza.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

