Ludos Sub-10 define líderes de grupo con doble jornada en la Academia Hebrea de Panamá

Este martes se empezó a definir la fase final de la Liga de Baloncesto Ludos Sub-10. Dos partidos, disputados entre los Legends de la Academia Hebrea de Panamá ante los Mustangs del Panamerican School, y los Titans del Instituto Alberto Einstein contra los Knights del Oxford School, definieron ya los primeros lugares de cada grupo. La doble jornada se llevó a cabo en el gimnasio de la Academia Hebrea de Panamá.

Victoria apretada sobre Mustangs asegura primer lugar para Legends

El primer partido de la velada fue el duelo entre los locales, los Legends de la Academia Hebrea de Panamá, y los visitantes, los Mustangs del Panamerican School. En un choque ajustado y defensivo, los Legends vencieron 34-29, terminando invictos y en primer lugar del Grupo B.

La Academia Hebrea mostró una ofensiva balanceada: 9 de sus 10 jugadores anotaron al menos dos puntos. Nessim Bassan y Menahem Khafif sumaron seis, David Khafif cinco, Moshe Harari y Nessim Cohen cuatro, Joseph Mizrahi tres, y Daniel Attie, Isaac Somej y Nissim Benavi dos cada uno.

Por el Panamerican, Nicolás Murillo brilló con 16 puntos, mientras que Logan Arancibia (6), Mateo Croston (3) y Jonathan Álvarez (2) completaron la ofensiva.

Titans aseguran primer lugar del Grupo A con victoria sobre Knights

En el segundo partido, los Titans del Instituto Alberto Einstein vencieron 24-17 a los Knights del Oxford School, cerrando la fase de grupos invictos y líderes del Grupo A.

Jonathan Pieck comandó la ofensiva del Einstein con 9 puntos. Yomtob Bettis aportó cinco, Menahem Laco y Moisés Zebede cuatro, y Nissim Perez dos.

Por Oxford, Eduardo Mayorga anotó cinco, Ángel Borbua y Shivam Pareek cuatro cada uno, mientras que Abdulhaq Ranguni y Paolo Tabbi sumaron dos puntos.

Próximos partidos

La temporada regular de Ludos Sub-10 culminará este sábado 30 de agosto con los siguientes encuentros, en el Nike Arena de COS Sports Plaza:

Colegio Real vs. Panamerican School – 1:30 p.m. (Grupo B)

El Colegio de Panamá vs. Colegio La Salle – 2:30 p.m. (Grupo B)

Instituto Enrico Fermi vs. Oxford School – 3:30 p.m. (Grupo A)

Colegio Brader vs. Academia Interamericana de Panamá – 4:30 p.m. (Grupo A)

La próxima semana llegará la anticipada ‘play-off week’, con los cuartos de final el lunes y martes, las semifinales el jueves y la gran final el domingo 7 de septiembre.