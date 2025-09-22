Ludos Sub-18: Raiders, Dragons, Titans y Dolphins triunfan en primera jornada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este fin de semana inició una nueva temporada de la categoría Sub-18 de Ludos Basketball. Dos partidos el sábado en la tarde y otros dos el domingo en la noche dieron el puntapié inicial en el Nike Arena de COS Sports Plaza.

Raiders vencen a Green Panthers en partido inaugural

El primer partido del fin de semana en Ludos Basketball fue entre los Brader Raiders y los Green Panthers del Instituto Panamericano. Los Raiders se quedaron con una victoria ajustada por 57-54.

Por el Brader, el mayor anotador fue Juan Felipe Paniza con 28 puntos. Por el IPA, el máximo encestador fue Joshua Lasso con 17 unidades.

Dragons dominan de principio a fin en triunfo sobre Jaguars

El segundo choque del fin de semana fue entre los Balboa Dragons y los Jaguars del Metropolitan School. Los Dragons mostraron contundencia y solvencia defensiva, imponiéndose por 53-23.

El mayor encestador de los Dragons fue Derek De Janos con 12 puntos. Lo siguieron Alberto Mock y Ozzie Kligman, con nueve unidades cada uno.

Titans despliegan poderío ofensivo en victoria sobre Fighting Owls

La acción continuó el domingo en la noche, con el duelo entre los Titans del Instituto Alberto Einstein y los Fighting Owls de la Academia Interamericana. Los Titans se mostraron como firmes candidatos al título, logrando una apabullante victoria por 89-39.

El líder ofensivo del Einstein fue Eli Kraselnick con 26 puntos, acompañado por Joseph Gabay (17) y Aaron Breziner (15).

Dolphins vencen a Legends en cierre de jornada

El último partido del fin de semana fue entre los Dolphins del International School of Panama y los Legends de la Academia Hebrea. Los Dolphins se llevaron una victoria categórica por 61-26.

El máximo anotador de la ISP fue Mario Pérez-Balladares con 21 puntos. Manuel Proll también fue clave y aportó 12 puntos, producto de cuatro triples.

La acción continúa

Ludos Basketball continuará su temporada este próximo fin de semana, regresando a la acción con la categoría Sub-14. Todos los partidos se disputan en el Nike Arena de COS Sports Plaza.