    Ludos Sub-18: Raiders, Dragons, Titans y Dolphins triunfan en primera jornada

    Jaime Heilbron
    Cortesía: Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    Este fin de semana inició una nueva temporada de la categoría Sub-18 de Ludos Basketball. Dos partidos el sábado en la tarde y otros dos el domingo en la noche dieron el puntapié inicial en el Nike Arena de COS Sports Plaza.

    Raiders vencen a Green Panthers en partido inaugural

    El primer partido del fin de semana en Ludos Basketball fue entre los Brader Raiders y los Green Panthers del Instituto Panamericano. Los Raiders se quedaron con una victoria ajustada por 57-54.

    Por el Brader, el mayor anotador fue Juan Felipe Paniza con 28 puntos. Por el IPA, el máximo encestador fue Joshua Lasso con 17 unidades.

    Cortesía: Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    Dragons dominan de principio a fin en triunfo sobre Jaguars

    El segundo choque del fin de semana fue entre los Balboa Dragons y los Jaguars del Metropolitan School. Los Dragons mostraron contundencia y solvencia defensiva, imponiéndose por 53-23.

    El mayor encestador de los Dragons fue Derek De Janos con 12 puntos. Lo siguieron Alberto Mock y Ozzie Kligman, con nueve unidades cada uno.

    Cortesía: Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    Titans despliegan poderío ofensivo en victoria sobre Fighting Owls

    La acción continuó el domingo en la noche, con el duelo entre los Titans del Instituto Alberto Einstein y los Fighting Owls de la Academia Interamericana. Los Titans se mostraron como firmes candidatos al título, logrando una apabullante victoria por 89-39.

    El líder ofensivo del Einstein fue Eli Kraselnick con 26 puntos, acompañado por Joseph Gabay (17) y Aaron Breziner (15).

    Cortesía: Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    Dolphins vencen a Legends en cierre de jornada

    El último partido del fin de semana fue entre los Dolphins del International School of Panama y los Legends de la Academia Hebrea. Los Dolphins se llevaron una victoria categórica por 61-26.

    El máximo anotador de la ISP fue Mario Pérez-Balladares con 21 puntos. Manuel Proll también fue clave y aportó 12 puntos, producto de cuatro triples.

    Cortesía: Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    La acción continúa

    Ludos Basketball continuará su temporada este próximo fin de semana, regresando a la acción con la categoría Sub-14. Todos los partidos se disputan en el Nike Arena de COS Sports Plaza.

