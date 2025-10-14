Ludos: Warriors mantienen invicto, Owls y Spartans dan golpe de autoridad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este pasado fin de semana, de viernes a lunes, se celebró una nueva jornada de la Ludos Basketball, con cinco encuentros en su categoría Sub-14 y cuatro en la Sub-18. Todos los partidos se llevaron a cabo en el Nike Arena de COS Sports Plaza.

Sub-14: Warriors mantienen invicto y Raiders ganan su primer partido

La división Sub-14 inició el viernes en la noche con el duelo entre los Eagles de El Colegio de Panamá y los Dolphins de la International School of Panama. Los Eagles ganaron por 52-37.

Por los Eagles, Nikolás Pérez anotó 16 puntos y Juan Felipe Ortega aportó 14. Por los Dolphins, Juan Icaza fue el mayor anotador con 10.

El siguiente duelo de la categoría fue el sábado, entre los Golden Eagles del Instituto Justo Arosemena y los Dolphins, que jugaron doble jornada. Los Golden Eagles triunfaron por 53-32.

El mayor anotador del IJA fue Derek Macis, con 21 puntos, seguido de Lucio Sucre con 11. Por los Dolphins destacaron Vicente Cardemil (9) y Juan Icaza y Andrés Ostojich con 8 cada uno.

A ese partido le siguió el choque entre los Jaguars del Metropolitan School y los Wildcats del Colegio Bilingüe de Panamá. El Colegio Bilingüe obtuvo su primera victoria de la temporada, por 58-39.

Los mayores anotadores de los Wildcats fueron Santiago Oses (18) y Samuel Domínguez (16). Por los Jaguars, Leonardo Summerlin fue su mayor encestador con 13.

La acción siguió el domingo con el duelo de invictos entre los Warriors del Centro Chino Panameño y los Legends de la Academia Hebrea. Los Warriors ganaron 68-55.

El mayor anotador de los Warriors fue Andrés Mock (21 puntos). Para los Legends, que sufrieron la baja sensible de Henry Ashkenazi, segundo mayor anotador de la liga, el más destacado fue Jaim Eshkenazi (25).

El último choque Sub-14 del fin de semana se dio el lunes por la noche entre los Wild Lynx de la Academia Interamericana de Cerro Viento y los Brader Raiders. Los Raiders ganaron 43-40, en un partido ajustado que mantuvo vivas sus esperanzas de clasificar a los playoffs.

Elías Vergara (16 puntos) y Gael Guzmán (13) fueron fundamentales para que el Brader consiguiera su primer triunfo. Juan Vallarino fue el mayor anotador de los Wild Lynx.

Sub-18: Fighting Owls, Jaguars, Spartans y Dragons imponen condiciones

El primer partido de la categoría Sub-18 se celebró el viernes entre los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Green Panthers del Instituto Panamericano. Los Fighting Owls se llevaron una contundente victoria por 80-44.

Tommy Rodríguez, con 30 puntos (incluyendo cuatro triples), fue el mayor anotador del encuentro. Por los Green Panthers destacó Roberto De Alba (15).

El segundo enfrentamiento fue el sábado, entre los Lions del Colegio Real y los Jaguars del Metropolitan School. Los Jaguars ganaron 51-26.

El mayor encestador de los Jaguars fue Devereaux Tae-Jin Dumas (11 puntos), mientras que Máximo Muñoz aportó 12 para los Lions.

El domingo se jugó el tercer encuentro, entre los Spartans del Colegio La Salle y los Coyotes del Oxford International School. Los Spartans ganaron 55-32.

Carlos Berrocal (17 puntos) lideró la ofensiva, apoyado por Diego Estrada y Jadier Carrasco, ambos con 11. Por los Coyotes, Ramses Byer sumó 14.

El último partido del fin de semana se dio el lunes entre los Balboa Dragons y los Lions del Colegio Real. Los Dragons volvieron por la senda del triunfo, imponiéndose 66-32.

Derek De Janon (12) y Carlos Cueto (10) fueron los mayores anotadores de Balboa, mientras que por los Lions destacó Jaime Domínguez (17).

La acción continúa

Ludos Basketball volverá al tabloncillo este fin de semana, con una jornada de cuatro días (viernes a lunes), nuevamente en el Nike Arena de COS Sports Plaza.