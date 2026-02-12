Panamá, 12 de febrero del 2026

    Béisbol

    Luis Aranda es elegido Jugador Más Valioso del Juvenil

    El receptor recibió el 63.62% del voto, en el que participó la prensa especializada, la afición y la Junta Directiva de Fedebeis.

    Humberto Cornejo
    Luis Aranda fue uno de los pilares ofensivos de Panamá Oeste en la ronda regular. Foto: Cortesía/Fedebeis

    El receptor de los Vaqueros de Panamá Oeste, Luis Aranda, fue reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) del 57° Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

    Aranda obtuvo el 63.62% del voto ponderado, que incluyó la opinión de la prensa especializada, la afición y la Junta Directiva de la Federación Panameña de Béisbol.

    Durante la Ronda Regular, Aranda destacó con un impresionante promedio de .455, acumulando 35 hits, 22 carreras empujadas y 24 carreras anotadas, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales del éxito de los Vaqueros.

    En segundo lugar, con el 9.87% de los votos, quedó Ricardo Acosta de Coclé, quien también tuvo una destacada participación durante la temporada.

    Este galardón no solo resalta el esfuerzo individual de Aranda, sino que lo convierte en el segundo miembro de Panamá Oeste en recibir un premio individual. El primero fue Dimas Ponce, quien fue elegido Director del Año, tras llevar a los Vaqueros al primer lugar de la ronda regular con una impresionante marca de 19-2.

    En otro de los premios destacados, el Lanzador del Año fue Dereck Gómez de Coclé, quien tuvo una campaña sobresaliente con un récord de 6-0 y una efectividad de 0.22 en 41.1 entradas lanzadas.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


