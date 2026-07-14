Luis de la Fuente: ‘Francia tenía enfrente al mejor equipo del mundo’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El seleccionador español aseguró que su equipo ha sido fiel a una idea de juego que comenzó hace casi cuatro años.

Luis de la Fuente no ocultó su satisfacción tras la clasificación de España a la final del Mundial 2026, pero más allá de la emoción por el triunfo sobre Francia, el seleccionador dejó una frase que resumió la confianza que tiene en su grupo de jugadores.

“Hoy nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo. Pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente”, afirmó el entrenador español después de la victoria 2-0 sobre el conjunto francés en el AT&T Stadium de Arlington.

GR2133. ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS), 14/07/2026.- Pedro Porro (adelante) y Mikel Oyarzabal de España celebran un gol este martes, en el partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos). EFE/ Carlos Ramírez

La declaración llegó después de que un periodista le señalara que España había neutralizado por completo a una selección que muchos consideraban la principal favorita al título gracias a un ataque encabezado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

Para De la Fuente, la diferencia estuvo en el funcionamiento colectivo de su equipo.

“Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día su compromiso, su generosidad, su solidaridad y su talento. Es maravilloso verlos jugar. Hoy ha sido un espectáculo. Hacen fácil lo que es tan difícil”, destacó.

El técnico también reconoció que todavía está asimilando el momento que vive la selección española, que volverá a disputar una final mundialista.

“Es difícil describir lo que uno siente. Entiendo que es algo parecido a la felicidad y al orgullo. Tengo el privilegio de dirigir a un grupo de jugadores tan excepcionales como este. Pero todavía nos queda un paso más y vamos a intentar conseguirlo”, señaló.

El equipo español tras ganar el partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos). EFE/Lavandeira Jr

Aunque durante la celebración se mostró contenido, explicó que la responsabilidad de disputar una final del mundo pesa más que la euforia del momento.

“Hay mucha tensión acumulada. Es una grandísima responsabilidad estar en la final del Mundial. Es un lujo y solo es para los elegidos. Uno tiene que asimilar todo esto”, comentó.

De la Fuente recordó que el éxito no es producto de unas pocas semanas de competición, sino del trabajo iniciado desde su llegada al banquillo nacional.

“Esto empezó hace casi cuatro años con una idea. Hemos sido fieles a ella y esa idea nos ha traído hasta aquí. Por eso estoy tan orgulloso”, expresó.

El entrenador también aprovechó para agradecer el respaldo recibido desde España durante toda la Copa del Mundo y envió un mensaje a los aficionados que siguieron la clasificación desde sus hogares y las plazas del país.

“De empatía total y de agradecimiento por las grandes muestras de afecto, de ánimo y de fuerza que nos transmiten. Es un orgullo ser español y representar ese vínculo de unión para todo un país. Sigamos así, porque juntos se consiguen cosas muy importantes”, concluyó.

España disputará ahora la final del Mundial 2026 frente al ganador de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, con la posibilidad de conquistar el segundo título mundial de su historia.