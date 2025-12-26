Panamá, 26 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Luis de la Fuente, mejor seleccionador del mundo en 2025

    EFE
    Luis de la Fuente ha dirigido a la selección española desde 2022, cosechando dos títulos.

    El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha sido elegido por segundo año consecutivo como el mejor entrenador de selecciones masculinas del mundo según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).

    De la Fuente ha liderado el ranking de 2025 con 136 puntos, por delante del también español Roberto Martínez, actual técnico de Portugal, y del argentino Lionel Scaloni, ganador de este galardón en las ediciones de 2022 y 2023, informó la Federación Española de Fútbol (RFEF).

    España, que ha cerrado 2025 como número uno de la clasificación de la FIFA, confirmó este año su clasificación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá y superó la mejor marca histórica de imbatibilidad de selecciones al enlazar 31 partidos oficiales sin conocer la derrota.

    El técnico de La Rioja (Haro, 1961) dirige a la selección española absoluta desde 2022 y al frente de ella se proclamó campeón de la Liga de Naciones en 2023 y de la Eurocopa 2024 de Alemania.

    EFE

    Agencia de noticias


