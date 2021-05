Luis Enrique deja a Sergio Ramos fuera de la Eurocopa

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, ha dejado a su capitán Sergio Ramos fuera de la lista para la Eurocopa (11 junio-11 julio), en la que ha entrado como gran novedad el defensa Aymeric Laporte.

“He decidido que no esté en esta lista porque no ha podido competir esta temporada, especialmente desde enero”, dijo Luis Enrique este lunes tras dar la lista para el torneo continental, aplazado un año en 2020 debido a la pandemia.

“No solo no ha podido competir con su equipo sino que ni ha podido entrenar, he hablado con él, me sabe mal porque es alguien que siempre ha estado a máximo nivel, que siempre ha ayudado a la selección y lo puede volver a hacer en futuro”, añadió Luis Enrique.

La ausencia de Ramos es la gran sorpresa de la lista del seleccionador español junto a la gran novedad de la convocatoria del defensa del Manchester City, Laporte, recién naturalizado español.

El defensa francés del City recibió la nacionalidad española el pasado 11 de mayo, a petición de la Federación Española (RFEF), lo que hacía prever que entraría en la lista de Luis Enrique.