    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Eliminatorias

    Luis Fernando Tena a la prensa panameña: Algunos exageraron al decir que ganarían los 18 puntos

    Guillermo Pineda G.
    El mexicano Luis Fernando Tena es el director técnico de Guatemala. LP/Anel Asprilla

    El técnico de la selección guatemalteca, Luis Fernando Tena, dejó claro que su equipo llega sin complejos al decisivo duelo de este jueves 13 de noviembre ante Panamá por las eliminatorias mundialistas, aunque recordó que, al inicio del grupo, el favoritismo estaba claramente del lado canalero.

    “Si era favorito Panamá cuando salió el sorteo, ustedes mismos [la prensa panameña] comentaban que Panamá iba a clasificar con facilidad. Algunos hasta exagerados diciendo que iba a ganar los 18 puntos. Pero se dan cuenta que el fútbol es cada vez más parejo”, señaló el estratega mexicano en conferencia de prensa.

    Tena, campeón olímpico con México en Londres 2012, reconoció que incluso él consideraba a Panamá como el gran candidato a liderar el grupo A. “Yo también dije que Panamá era el favorito y que el resto estaban un renglón abajo”, admitió. Sin embargo, destacó el papel de otras selecciones que han complicado la clasificación.

    “Surinam ha sorprendido para bien de ellos y se volvió muy parejo. Es un cierre muy emocionante”, afirmó el entrenador, que busca llevar a Guatemala al siguiente tramo de las eliminatorias.

    Tras cuatro jornadas disputadas, el grupo A de la fase final de Concacaf está al rojo vivo: Surinam y Panamá suman 6 puntos, con diferencia de +2 y +1 respectivamente; Guatemala aparece con 5 unidades y El Salvador con 3.

    Guatemala disputará sus dos partidos de noviembre como local, primero ante Panamá en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, y luego frente a Surinam, en una doble jornada que definirá su destino en la clasificación rumbo al Mundial de 2026.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


