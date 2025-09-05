Luis Fernando Tena confía que su selección puede ganar en cualquier cancha

El entrenador de la selección de Guatemala, Luis Fernando Tena, analizó lo que será el próximo compromiso de su equipo el lunes ante Panamá, por la segunda fecha del grupo A de las eliminatorias mundialistas rumbo a 2026.
Guatemala cayó en casa 1-0 frente a El Salvador en su debut, un resultado que dejó un sabor amargo en la afición y en el propio estratega mexicano.
How Group A looks after Round1 📊 pic.twitter.com/mJC6ZT8gqN— Concacaf (@Concacaf) September 5, 2025
“Tenemos que jugar mucho mejor, sobre todo no caer en la ansiedad con la que jugamos hoy”, expresó Tena al cierre del encuentro, en referencia a la falta de claridad y al nerviosismo que afectó a sus dirigidos.
Con miras al choque en el estadio Rommel Fernández, el técnico reconoció la dificultad del reto: “Obviamente, ir a visitar a Panamá es un partido complicado, pero sabemos que podemos ganar en cualquier cancha”.
El duelo entre Panamá y Guatemala está programado para este lunes 8 de septiembre, desde las 8:30 p.m. en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña.