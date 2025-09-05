Panamá, 05 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Luis Fernando Tena confía que su selección puede ganar en cualquier cancha

    Humberto Cornejo
    Luis Fernando Tena confía que su selección puede ganar en cualquier cancha
    Luis Fernando Tena dirige a Guatemala desde 2021. EFE/Esteban Biba

    El entrenador de la selección de Guatemala, Luis Fernando Tena, analizó lo que será el próximo compromiso de su equipo el lunes ante Panamá, por la segunda fecha del grupo A de las eliminatorias mundialistas rumbo a 2026.

    Guatemala cayó en casa 1-0 frente a El Salvador en su debut, un resultado que dejó un sabor amargo en la afición y en el propio estratega mexicano.

    “Tenemos que jugar mucho mejor, sobre todo no caer en la ansiedad con la que jugamos hoy”, expresó Tena al cierre del encuentro, en referencia a la falta de claridad y al nerviosismo que afectó a sus dirigidos.

    Con miras al choque en el estadio Rommel Fernández, el técnico reconoció la dificultad del reto: “Obviamente, ir a visitar a Panamá es un partido complicado, pero sabemos que podemos ganar en cualquier cancha”.

    El duelo entre Panamá y Guatemala está programado para este lunes 8 de septiembre, desde las 8:30 p.m. en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público abre investigación: Héctor Brands tendrá que responder por casi $28 millones depositados en cuentas bancarias. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así funcionan los beneficios y descuentos en Panamá. Leer más
    • Mulino anuncia construcción de gasoducto por el Canal de Panamá durante gira en Japón. Leer más
    • La evolución del segmento pick-up llega a Panamá.. Leer más
    • Panamá negocia vuelo directo con Japón y extensión de la exoneración de visas a los panameños. Leer más
    • Dino Mon admite que las reservas de salud se agotarían en dos años sin cambios urgentes. Leer más
    • Ruta del Café en Boquete: 11 empresas interesadas en desarrollar el proyecto por 27 millones de dólares. Leer más