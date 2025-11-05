Panamá, 05 de noviembre del 2025

    Fútbol

    Luis Fernando Tena trabaja con los convocados para los duelos ante Panamá y Surinam

    Humberto Cornejo
    Luis Fernando Tena trabaja con los convocados para los duelos ante Panamá y Surinam
    Luis Fernando Tena, director técnico de Guatemala. LP/Isaac Ortega

    La selección de Guatemala trabaja con sus convocados para los compromisos ante Panamá (13 de noviembre) y Surinam (18 de noviembre), correspondientes a la última fecha del clasificatorio rumbo al Mundial 2026.

    El técnico Luis Fernando Tena llamó a 18 futbolistas del plano local, quienes estarán concentrados del 27 de octubre al 19 de noviembre de 2025, conformando la base del equipo que disputará estos decisivos encuentros.

    Medios guatemaltecos destacaron las ausencias de Erick Lemus y Elmer Cardoza, habituales en procesos anteriores, mientras que la gran sorpresa es el llamado del defensor de Municipal, Carlos Salvador Estrada Santos.

    Otro de los nombres que llamaron la atención fue el del joven delantero Matthew Evans, figura en los recientes Juegos Centroamericanos celebrados en Guatemala, donde fue el máximo goleador del torneo y pieza clave en la obtención de la medalla de bronce.

    Entre los convocados por Tena están: José Agustín Ardón Castellanos, José Mario Rosales Marroquín, Óscar Alexander Santis Cayax, Óscar Antonio Castellanos Santos, Luis José Morán Varela, Jonathan Francisco Franco González, José Alfredo Morales Concua, Kenderson Alessandro Navarro Hernández, Nicolás Samayoa Pinto, Pedro Manuel Alejandro Altán Hernández, Rodrigo Saravia Samayoa, Rudy Josué Muñoz Boteo, Carlos Salvador Estrada Santos, Darwin Gregorio Lom Moscoso, José Carlos Pinto Samayoa, Stheven Adan Robles Ruiz, Kevin Estuardo Ramírez Sigüenza, Antonio de Jesús López Amenábar, Matthew Dominic Evans Wolff, Carlos Daniel Aguilar Morales y Diego Santis Cayax.

    La selección guatemalteca se ubica tercera del grupo con cinco puntos, detrás de Surinam y Panamá, ambos con seis unidades. Los guatemaltecos necesitan sumar de a tres en sus próximos compromisos para mantener viva la esperanza de avanzar.

