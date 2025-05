Luis Machuca, Gustavo Gómez y Edward Toló vuelven a saborear otro título con Bocas del Toro

Bocas del Toro se coronó por cuarta ocasión (1967, 2012, 2014 y 2025) en su historia en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2025, con el que puso fin a una sequía de 10 años sin título.

La última vez que los Tortugueros habían levantado el título había sido en la campaña de 2014, cuando derrotaron en siete partidos a Chiriquí.

De ese equipo, los únicos jugadores que se mantienen en la actualidad son los serpentineros Luis Machuca y Gustavo Gómez, mientras que en el cuadro interior aparece el torpedero Edward Toló.

“No es fácil estar en el lugar de Audes. Más bajo la presión y con la calidad de equipo que teníamos”, dijo Luis Machuca sobre el buen trabajo de su técnico Audes De León.

“Desde el día uno, él me llamó y me dijo que quería contar conmigo. Le dije que iba, pero si él tenía mente de ser campeón. Mi respeto a él y al señor Crispín (Poveda) por tomar las decisiones correctas. Gracias a Dios se logró el objetivo”, agregó.

Precisamente, Machuca y Toló son los únicos peloteros en ganar en tres ocasiones un título para la novena de Bocas del Toro, al formar parte de los equipos de 2012, 2014 y 2025.

“No puedo olvidar que soy de La Chorrera, pero la gente de Bocas me ha tratado muy bien y no tengo queja de ellos. Me siento muy agradecido con ellos”, manifestó Machuca.

En esta serie final, Machuca ganó el tercer partido, al tirar una joyita monticular en el estadio Remón Cantera de Aguadulce, en la victoria de Bocas del Toro 7-4 sobre La Leña Roja. El derecho brilló en la lomita al permitir solo tres imparables, otorgó una base por bolas y ponchó a seis, en siete entradas de labor.

“La última vez que jugamos fue aquí en Panamá y no hay nada más perfecto que dedicarle este triunfo a él y en especial a su hija, que me dice tío”, expresó Machuca, quien le dedicó el título a su amigo y compañero Marlon Mesa, quien falleció trágicamente en 2021.

“Aquí está mami, con lo que te debía. Ese triunfo es para toda su familia”, agregó.

Por su parte, Toló bateó para .333, mientras que Gómez tuvo efectividad de 3.00, en tres episodios de labor.