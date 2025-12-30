Luis Machuca refuerza a la Leña Roja para el campeonato Mayor 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El experimentado serpentinero Machuca regresa a Coclé tras su participación en la ronda semifinal 2023.

Luis Machuca y Rafael Rodríguez son los nuevos refuerzos de la Leña Roja de Coclé para el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

La incorporación de estos dos lanzadores experimentados busca fortalecer al equipo coclesano, que tiene como objetivo mejorar su desempeño y alcanzar el título que se les escapó en el certamen de 2025.

“Con sumo placer damos a conocer que hemos apostado por los lanzadores Luis Machuca (derecho) y Rafael Rodríguez (zurdo) para que participen en calidad de refuerzos para nuestro equipo Mayor 2026“, expresó Carranza al hacer público el fichaje.

"Confiamos en que ambos nos ayuden, junto a los peloteros que tenemos en nuestra provincia, a completar la tarea que quedó pendiente en este 2025″, agregó.

Luis Machuca, quien regresa a la tropa coclesana por segunda vez tras su participación en la ronda semifinal 2023, llega con una gran trayectoria tanto a nivel nacional como internacional.

Luis Machuca ha celebrado los tres últimos títulos con Bocas del Toro. Cortesía/Fedebeis

El serpentinero, que recientemente fue parte del equipo campeón de Bocas del Toro, es el líder en triunfos entre los lanzadores activos con 80 victorias.

Por su parte, Rafael Rodríguez continuará con Coclé por segunda temporada consecutiva, tras ser pieza clave en el subcampeonato obtenido el año anterior.

Rodríguez acumuló más de 8 victorias durante la pasada campaña, consolidándose como uno de los lanzadores más importantes del equipo y un refuerzo estratégico para las aspiraciones coclesanas en el 2026.