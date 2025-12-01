Luis ‘Manotas’ Mejía destacó la actitud de sus compañeros para ganar el campeonato

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El 2025 termina como uno año grande para Luis Manotas Mejía. El portero de la selección de Panamá volvió a ser protagonista al coronarse campeón del fútbol uruguayo con Nacional, que venció 1-0 a Peñarol, su archirrival, el domingo 30 de noviembre en el estadio Gran Parque Central.

Mejía, líder desde la portería y símbolo de regularidad en el torneo charrúa, celebró un título que ratifica su gran momento futbolístico.

“Era uno de los objetivos del año. Cuando vestí esta camiseta tienes la obligación de salir campeón”, afirmó Mejía al finalizar el encuentro en una entrevista a FIX Entertainment.

El panameño, que se mantuvo firme durante toda la campaña para convertir a su equipo en la valla menos vencida, destacó el carácter colectivo que los llevó a la cima.

“En los momentos buenos y en los momentos bajos, nunca bajamos los brazos, siempre tiramos para adelante, siempre prevaleció el grupo”, expresó Mejía, quien acumula cinco títulos uruguayos, todos con Nacional.

“Estoy orgulloso del plantel que estoy representando. Creo que somos justos campeones, fuimos la valla menos vencida y los que más hicimos goles”, añadió.

👀 Esta historia se repite otra vez… pic.twitter.com/awMFUk3PKC — Nacional (@Nacional) December 1, 2025

La final tuvo tensión y nervio hasta el último instante. Tras 90 minutos de mucha fricción y pocas ocasiones claras, el título se definió en el tiempo suplementario. A los 115 minutos, el nigeriano Osinachi Christian Ebere impuso su potencia, dejó atrás a Emanuel Gularte y sacó un remate fulminante al primer palo para decretar el 1-0 que selló el campeonato para los dirigidos por Jadson Viera.

Nacional recuperó el título que no levantaba desde 2022 y lo hacía ante su máximo rival, sumando un broche perfecto a un año en el que también ganó la Supercopa Uruguaya y la Tabla Anual.

El nivel mostrado por Mejía esta temporada fortalece el presente de la selección panameña, que se prepara para afrontar su segunda Copa del Mundo.