Luis ‘Manotas’ Mejía enciende las alarmas por posible lesión a días del Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El arquero panameño Luis ‘Manotas’ Mejía, quien juega en el Nacional de Uruguay, encendió las alarmas de una posible lesión en el encuentro contra el equipo chileno Coquimbo por la sexta fecha del Grupo B de la CONMEBOL Libertadores, la noche de este martes 26 de febrero, según reportó ESPN.

De acuerdo con el medio deportivo, el guardameta ejecutó un saque e inmediatamente miró hacia el banco de suplentes, haciendo una señal de haber sufrido un problema en la parte posterior de su pierna derecha.

Mejía no volvió para el segundo tiempo; en su lugar, fue reemplazado por el uruguayo Ignacio Suárez.

Hasta el momento, el club no ha dado a conocer el estado físico del jugador.

Cabe destacar que Mejía fue anunciado como uno de los tres porteros elegidos para acompañar a la Selección de Panamá en el Mundial 2026, junto con Orlando Mosquera y César Samudio.

Ahora, la incertidumbre recae sobre dos mundialistas panameños a días de iniciar la cita mundialista. El volante Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla sufrió una lesión el pasado domingo en la final de la Liga MX ante Cruz Azul y tuvo que abandonar el partido al minuto 56, con evidentes signos de dolor.

A pesar de haber sido confirmado para el máximo torneo de fútbol, el mismo director técnico, Thomas Christiansen, aseguró que su participación será confirmada en los próximos días, una vez se determine el alcance de su lesión.