Luis Mejía: ‘Si no se puede ganar, tampoco se puede perder’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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“Nuestra ambición es clasificar. Sabemos que va a ser difícil, pero la mentalidad que este grupo siempre ha mantenido de jugar, de proponer, sea el equipo que sea”, comentó Manotas Mejía.

La dolorosa derrota sufrida ante Ghana en el estreno mundialista ya quedó atrás para la selección de Panamá. El golpe fue duro por la forma en que llegó: un contragolpe en el minuto 90+5 terminó con el gol de Caleb Yirenkyi y dejó a la Roja sin recompensa después de competir de igual a igual durante gran parte del encuentro.

Dos días después, el ambiente en el campamento panameño en el Nottawasaga Resort apunta hacia adelante. El próximo desafío será Croacia, el martes en Toronto, y uno de los jugadores que mejor resumió el sentir del grupo fue el portero Luis Mejía.

El guardameta de 35 años, que milita en Nacional de Uruguay, aseguró este viernes que la selección ya procesó la derrota y mantiene intacta la convicción de hacer historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Nuestra ambición es clasificar. Sabemos que va a ser difícil, pero la mentalidad que este grupo siempre ha mantenido es la de jugar, de proponer, sea el equipo que sea”, expresó Mejía ante los medios panameños.

El arquero considera que el partido contra Ghana dejó enseñanzas importantes, especialmente en lo referente al manejo de los momentos decisivos.

“En esta clase de partidos la concentración es importante porque la verdad el equipo rival solamente tuvo una chance de gol y la aprovecharon. Esto se trata del que hace gol”, señaló.

Para Mejía, Panamá mostró argumentos futbolísticos suficientes para competir en su regreso a una Copa del Mundo y el resultado no debe ocultar el rendimiento mostrado durante los 90 minutos.

“A pesar de la derrota, creo que futbolísticamente el equipo compitió. Pero a este nivel la concentración es importante. Es algo que para el siguiente partido tenemos que mantener al 100 por ciento”, afirmó.

El portero Luis Mejía toma el balón con su mano en el entrenamiento de este jueves 18 de junio en Nottawasaga Resort en New Tecumseth, Ontario. LP/Anel Asprilla

El arquero también reconoció que la ambición del equipo por buscar la victoria terminó generando espacios que Ghana aprovechó en la acción decisiva.

“Este grupo tiene la ambición. Por eso capaz quedamos un poco regalados atrás de ir a buscar el partido. Son cosas que te va dejando el fútbol”, comentó.

Sin embargo, aclaró que la identidad del equipo no cambiará de cara al compromiso frente a los europeos.

“Siempre este grupo fue de ir a buscar los partidos, de proponer. Creo que nadie esperaba que Panamá iba a proponer como lo hizo. Pero sea el equipo que sea, Panamá va para adelante y eso es lo importante”, destacó.

“El próximo partido obviamente vamos a ir a buscar la victoria. Pero si no se puede ganar, tampoco se puede perder”, agregó.

El próximo rival será una de las selecciones más consistentes del fútbol internacional durante la última década. Croacia llega al compromiso con el respaldo de haber alcanzado las semifinales en los dos mundiales anteriores y con una plantilla repleta de jugadores que actúan en las principales ligas de Europa.

Pese a ello, Mejía se mostró optimista.

“Sabemos que tienen grandes jugadores y que es una selección que viene jugando junta desde hace años. Va a ser complicado, pero nosotros confiamos en que vamos a hacer un gran partido”, indicó.

El experimentado guardameta insistió en que el objetivo inmediato es sumar para mantenerse en la pelea por uno de los boletos a la siguiente ronda.

“Vamos a buscar un resultado positivo que nos mantenga con esa ilusión de pasar de ronda. Acá en el Mundial lo más importante es competir. Obviamente puntuar, pero si competís vas a estar más cerca de poder hacer grandes cosas”, manifestó.

La presencia de Mejía en esta Copa del Mundo también tiene un componente especial. El arquero fue mundialista sub-20 en Canadá 2007 y Colombia 2011, y casi dos décadas después regresó a territorio canadiense con la posibilidad de disputar sus primeros minutos en una Copa del Mundo absoluta.

Además, aprovechó para agradecer el respaldo de la afición panameña, que convirtió las gradas del Toronto Stadium en una extensión del Rommel Fernández durante el debut ante Ghana.

Aficionados de Panamá el pasado miércoles 17 de junio cuando caminaron hacia el estadio de Toronto, previo al partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 contra Ghana, en Toronto (Canadá). EFE/ Bienvenido Velasco

Aficionados de Panamá animan este miércoles, en un partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 entre Ghana y Panamá en el estadio BMO en Toronto. EFE/ Bienvenido Velasco

“No esperábamos una cantidad tan grande de panameños. Nos sorprendió muchísimo. Creo que ha sido la movilización de fanáticos más grande en la historia del fútbol panameño fuera de Panamá”, dijo.

“Eso también es porque este grupo ha generado una ilusión importante al pueblo panameño. Sé que muchos hicieron un gran esfuerzo para estar acá y queremos agradecerles”, concluyó.