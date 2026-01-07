Luis Rivera alcanza los 100 imparables en la categoría carrera juvenil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El jardinero se convirtió en el cuarto pelotero en llegar a esta cifra con la camisa de Panamá Metro.

La noche del martes 6 de enero quedará grabada en la memoria del jardinero Luis Rivera, al alcanzar una histórica marca en su carrera en la categoría juvenil al llegar a los 100 imparables.

Esto ocurrió en el triunfo de Panamá Metro 11-1 sobre Colón, en el estadio Juan Demóstenes Arosemena. Rivera conectó un doblete entre el jardín central y derecho en la quinta entrada, con el que empujó una de sus tres carreras al serpentinero Andrés Muñoz.

Rivera se fue de 3-3 en el partido, con dos carreras empujadas y tres anotadas, logrando una noche perfecta en la que consolidó su lugar en la historia del béisbol juvenil panameño.

“Eso es gracias a Dios por la energía que me ha dado y al coach que me ha dado esa confianza”, dijo Rivera en una entrevista con La Prensa, visiblemente emocionado por alcanzar esta cifra redonda.

Luis Rivera anotando una carrera en el triunfo de Panamá Metro sobre Colón. Foto: Elysée Fernández

De acuerdo con el historiador José Otero, Rivera es el cuarto jugador de Panamá Metro en llegar a esta marca. El primero en hacerlo fue Abraham Rodríguez en la campaña de 2016, seguido por Omar Reluz y José Aparicio en 2024.

“Me siento feliz. Pude conectar una recta al medio”, expresó Rivera, quien se mostró muy satisfecho por su logro personal en un juego clave para su equipo.

En su cuarta campaña en la categoría juvenil, Rivera ha consolidado una carrera brillante. En su primera campaña con la novena de Herrera en 2023, bateó 20 hits en 98 turnos al bate, mientras que en las temporadas 2024 y 2025 con Panamá Metro sumó 76 imparables en 268 turnos oficiales.

El joven talento ha sido galardonado en múltiples ocasiones, como Jugador Más Valioso en los campeonatos nacionales de la categoría U12 (2019) y U15 (2022), y Novato del Año en el Campeonato Mayor 2025. Además, en el ámbito internacional, Rivera fue JMV en el Premundial U15, campeón jardinero central en la misma categoría, y formó parte del Equipo Todos Estrellas del Panamericano Sub-18 (2024) y del Equipo de Estrellas Mundial Sub-18 (2025).

Dominante

En cuanto a la actuación del pitcheo, el derecho Luis Sanjur tuvo una destacada presentación, lanzando cinco entradas sólidas, permitiendo solo cinco imparables y una carrera, mientras que ponchó a un bateador y otorgó cuatro bases por bolas.

Luis Sanjur durante su labor contra la novena de Colón. Foto: Elysée Fernández

“Es muy importante para mí, sabía que tenía que salir a buscar esa victoria”, expresó Sanjur tras su actuación.

“Estudié al equipo de Colón. Mi segundo picheo lo aproveché al máximo. Utilicé mucho la curva y el cambio; y la recta dentro para terminar el turno de los bateadores”, agregó el joven lanzador.