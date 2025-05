Luis Sáez ganó el Kentucky Oaks y lo dedica a su familia

El jinete panameño Luis Sáez se sintió emocionado al ganar por segunda ocasión el Longines Kentucky Oaks, que este año estaba celebrando su edición 151.

Sáez logró esta victoria la tarde del viernes 2 de mayo, al llegar a la meta con la yegua Good Cheer, con un tiempo de 1:50:15.

“Significa bastante para mí, era un día especial. Sabíamos que era una buena yegua”, dijo Sáez en una entrevista a Agentes 305.

Good Cheer wins the 151st Kentucky Oaks on a sloppy track at Churchill Downs



Trained by Brad Cox, ridden by Luis Saez.



pic.twitter.com/hydvPNN6Jt