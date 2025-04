El jinete panameño Luis Sáez dice estar bien tras caída en una carrera en Kentucky

El jinete panameño Luis Sáez expresó que solo está adolorido luego de la caída que sufrió el martes, en el hipódromo Keeneland, en Lexington, Kentucky.

Sáez cayó en la recta final de la segunda carrera, cuando montaba a Fateful Lightning. Tras sufrir el accidente, el istmeño fue atendido por los servicios médicos del UK HealthCare.

“Gracias por sus hermosos mensajes. Estoy bien, gracias a Dios, solo un poco adolorido. Espero volver pronto a los lomos de caballo”, publicó Sáez en sus redes sociales.

Por su parte, el agente del istmeño, Kiaran McLaughlin, anunció la noche del martes que no había sufrido fracturas.

Just spoke with the doctor at UK said @luissaezpty will be sore tomorrow but nothing broken. 🙏🏻



Luis wants to ride tomorrow, we will see how he is feeling in the morning.



Thank you everyone for the well wishes.