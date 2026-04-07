Panamá, 07 de abril del 2026

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    NBA

    Luka Doncic estaría de vuelta en España para tratarse lesión en el isquitibial, según ESPN

    El líder anotador de la NBA con 33.5 puntos por juego viajó para recibir una inyección que busca acelerar su regreso a los ‘playoffs’.

    EFE
    Luka Doncic estaría de vuelta en España para tratarse lesión en el isquitibial, según ESPN
    El esloveno de los Lakers sufrió una lesión de isquiotibial el pasado 2 de abril, dejándolo fuera el resto de la temporada regular. Foto tomada de redes sociales

    El base de Los Ángeles Lakers Luka Doncic se encuentra en España para tratarse la lesión que sufrió la semana pasada en el isquiotibial izquierdo, según ha informado ESPN.

    Según la cadena de información deportiva el jugador esloveno está en España para someterse a un procedimiento que implica una inyección en el músculo lesionado con el objetivo de acelerar su recuperación de cara a los play-offs, que arrancan el próximo 18 de abril.

    La expectativa de que Doncic pueda regresar durante los play-offs es incierta al tratarse de una lesión para la que normalmente se suelen requerir entre 4 y 6 semanas de recuperación.

    El exjugador de Real Madrid y Dallas Mavericks se provocó una distensión de grado 2 en el isquiotibial izquierdo en un encuentro de temporada regular ante Oklahoma City Thunder el pasado 2 de abril.

    La lesión ha hecho que el esloveno, que ha disputado 64 partidos esta temporada, quede fuera de la carrera por los premios de la NBA —que exigen un mínimo de 65 encuentros— justo cuando su candidatura al MVP tomaba fuerza.

    Antes de su lesión, Doncic llevaba trece partidos con 30 puntos o más, con un promedio de 39,8, con noches históricas como los 60 puntos contra los Miami Heat el 19 de marzo.

    De hecho, el ’77′ angelino continúa liderando la NBA en anotación esta temporada, con un promedio de 33,5 puntos por partido.

    EFE

    Agencia de noticias


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