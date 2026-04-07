Luka Doncic estaría de vuelta en España para tratarse lesión en el isquitibial, según ESPN

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El líder anotador de la NBA con 33.5 puntos por juego viajó para recibir una inyección que busca acelerar su regreso a los ‘playoffs’.

El base de Los Ángeles Lakers Luka Doncic se encuentra en España para tratarse la lesión que sufrió la semana pasada en el isquiotibial izquierdo, según ha informado ESPN.

Según la cadena de información deportiva el jugador esloveno está en España para someterse a un procedimiento que implica una inyección en el músculo lesionado con el objetivo de acelerar su recuperación de cara a los play-offs, que arrancan el próximo 18 de abril.

Luka Doncic, de vuelta en España



El esloveno sufrió la semana pasada una lesión en el isquiotibial izquierdo. Su objetivo es acelerar su recuperación de cara a los play-offs, que arrancan el próximo 18 de abril.



📽️ @Pabloprez28 pic.twitter.com/lz32G1uW7W — EFE Deportes (@EFEdeportes) April 7, 2026

La expectativa de que Doncic pueda regresar durante los play-offs es incierta al tratarse de una lesión para la que normalmente se suelen requerir entre 4 y 6 semanas de recuperación.

El exjugador de Real Madrid y Dallas Mavericks se provocó una distensión de grado 2 en el isquiotibial izquierdo en un encuentro de temporada regular ante Oklahoma City Thunder el pasado 2 de abril.

😱 ¿SE TERMINÓ EL SUEÑO DE LOS LAKERS EN LA NBA? 😱 Luka Doncic, que venía en modo RED HOT imparable (promediando 37.5 pts en el último mes), se lesionó en la durísima derrota 139-96 ante el Thunder. Como se agarra la cara, un momento doloroso para los fanáticos del básquet... pic.twitter.com/CzZIuUMfQk — SportsCenter (@SC_ESPN) April 3, 2026

La lesión ha hecho que el esloveno, que ha disputado 64 partidos esta temporada, quede fuera de la carrera por los premios de la NBA —que exigen un mínimo de 65 encuentros— justo cuando su candidatura al MVP tomaba fuerza.

Antes de su lesión, Doncic llevaba trece partidos con 30 puntos o más, con un promedio de 39,8, con noches históricas como los 60 puntos contra los Miami Heat el 19 de marzo.

De hecho, el ’77′ angelino continúa liderando la NBA en anotación esta temporada, con un promedio de 33,5 puntos por partido.