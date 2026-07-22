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    Béisbol

    Macré define sus 24 peloteros para buscar una medalla en Santo Domingo 2026

    Panamá tiene el compromiso históricos de ir por el podio en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

    EFE
    Macré define sus 24 peloteros para buscar una medalla en Santo Domingo 2026
    Alberto Macré en el entrenamiento de la selección de béisbol. Foto: Cortesía/Fedebeis

    Panamá presentó este miércoles la nómina definitiva de 24 peloteros con la que disputará el torneo de béisbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, que se celebrará del 31 de julio al 7 de agosto, que incluye a dos ex grandes ligas.

    La selección dirigida por Alberto Macré tendrá como principales referentes a los lanzadores Darío Agrazal y Davis Romero, ambos con experiencia en el béisbol estadounidense.

    El cuerpo de serpentineros lo completan Harold Araúz, Gilberto Chu, Pedro González, Alberto Guerrero, Kevin Miranda, Alain Pérez, Kevin Rodríguez y Enrique Saldaña.

    Como receptores fueron convocados Erasmo Caballero y Mario Sanjur.

    El cuadro interior estará integrado por Arod McKenzie, Edgard Muñoz, Jason Patterson, Héctor Rayo, Joshwan Wright y Abraham Rodríguez, mientras que los jardineros serán Juan Diego Alonso, Luis Castillo, José Mordock, Carlos Mosquera, Jhonny Santos y Jael Escobar.

    Panamá quedó encuadrada en el grupo B del torneo junto a México, Nicaragua y Colombia.

    Su debut será el 31 de julio frente a la selección mexicana, un día después se medirá a Nicaragua y cerrará la fase de grupos el 2 de agosto contra Colombia.

    En el historial del béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, competencia dominada por Cuba con 15 títulos, Panamá ha conquistado tres medallas de plata (1935, 1938 y 2002) y cuatro de bronce (1930, 1959, 1966 y 1982), por lo que buscará volver al podio tras más de dos décadas.

    Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana. Reunirá a más de 6.000 atletas de la región en la capital dominicana y constituirán el primer gran examen del deporte panameño en el camino hacia Los Ángeles 2028.

    EFE

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