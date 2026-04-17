Madrid pierde a Djokovic y Alcaraz por lesión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Djokovic y Alcaraz confirman su baja en Madrid por lesión, dejando al torneo sin sus dos grandes figuras y abriendo el panorama competitivo.

El Mutua Madrid Open 2026 sufre un duro golpe con las confirmadas bajas de Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, quienes no estarán en el Masters 1000 de la Caja Mágica por lesión, dejando al torneo sin dos de sus principales referentes.

El tenista serbio Novak Djokovic no jugará el Masters 1000 de Madrid sobre tierra batida que comienza el próximo lunes en la Caja Mágica, al no estar recuperado de la lesión del hombro derecho que arrastra desde hace algunas semanas.

“Lamentablemente, no podré competir en el Mutua Madrid Open este año. Estoy continuando mi recuperación para volver pronto. ¡Hasta pronto!”, afirmó Djokovic, de 38 años y ganador de 24 grand slams, en su cuenta de X.

Madrid, unfortunately I won’t be able to compete @MutuaMadridOpen this year. I’m continuing my recovery in order to be back soon. Hasta pronto! — Novak Djokovic (@DjokerNole) April 17, 2026

La organización del torneo expresó su deseo al tenista serbio de que pueda estar de vuelta “lo antes posible” para disfrutar de su tenis como “tantas veces lo ha hecho en la Caja Mágica”.

El último partido que jugó Djokovic fue el pasado 12 de marzo en el Masters 1000 de Indian Wells, donde cayó ante el británico Jack Draper en los octavos de final.

El exnúmero uno del mundo ha participado trece veces en el torneo madrileño, la primera en 2006, con tres victorias (2011, 2016 y 2019).

El tenista español Carlos Alcaraz anunció este viernes su baja para el Masters 1000 de Madrid sobre tierra batida que comienza el próximo lunes en las instalaciones de la Caja Mágica, tras no recuperarse de una lesión de muñeca que le hizo retirarse del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofe Conde de Godó hace sólo dos días.

La baja de Alcaraz, número dos del mundo, que no estará en Madrid por segundo año consecutivo, se une a la del serbio Novak Djokovic, que horas antes también confirmó su ausencia en el torneo de la capital española.

A través de su cuenta de Instagram, el murciano lamentó dar una noticia que le cuesta “muchísimo”: “Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto”.

Si la pasada temporada fueron unas molestias en el isquiotibial de la pierna izquierda y una lesión en el aductor derecho las que le dejaron fuera de la tierra batida de la Caja Mágica, esta vez ha sido una dolencia en la muñeca derecha la que le impedirá jugar el torneo por segunda edición seguida.

El murciano tuvo que ser atendido en su debut hace un par de días en la Ciudad Condal ante el finés Otto Virtanen. Pese a que no pensaba que las dolencias fueran de importancia, tuvo que retirarse porque se trataba de “una lesión un poquito más seria” de lo esperado, lo que dejó en el aire su participación en el Másters de Madrid.

Así, el Mutua Madrid Open pierde a sus dos grandes referentes, Djokovic y Alcaraz, en un golpe significativo para el torneo. Queda por ver si el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, confirma su presencia o decide gestionar cargas antes de afrontar el Másters 1000 de Roma y Roland Garros.

El torneo se celebra del 20 de abril al 3 de mayo de 2026, con el noruego Casper Ruud y la bielorrusa Aryna Sabalenka como vigentes campeones.