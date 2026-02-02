Madrid volverá a recibir a la NFL en el estadio Santiago Bernabéu

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El estadio Santiago Bernabéu será sede de un partido de temporada regular de la NFL en otoño, como parte de un acuerdo multianual con Madrid, reforzando la apuesta de la liga por el mercado español tras el éxito del encuentro disputado en noviembre.

El estadio Santiago Bernabéu volverá a acoger en otoño de este año un partido de la fase regular de la próxima temporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), después del disputado el pasado 16 de noviembre, en el marco de un acuerdo plurianual con el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid.

La NFL no concretó cuántos partidos incluye el nuevo convenio, ni que equipos jugarán el de este año tras la primera experiencia que protagonizaron los Miami Dolphins y los Washington Commanders en noviembre ante 78.610 espectadores, con victoria para los de Florida por 16-13, informa la liga estadounidense en un comunicado.

El acuerdo plurianual lo formalizaron este lunes en el Bernabéu el director de la NFL en España, Rafa De los Santos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, y el Real Madrid a través de su director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño.

En declaraciones a EFE, De los Santos avanzó que la “voluntad” es que el Bernabéu también sea la sede de un partido de la liga profesional de fútbol americano en 2027, si bien precisó que aún no está cerrado.

“La intención es la de jugar el próximo año y la cadencia futura ya se irá viendo. Ahora lo prioritario es que el partido de 2026 salga al menos igual de bien que el del que hubo en noviembre”, puntualizó el director de la NFL en España.

De los Santos apuntó además que la NFL está abierta a que en un futuro puedan celebrarse encuentros en otras ciudades españolas porque también disponen de “infraestructuras y estadios excelentes”, pero puntualizó que el acuerdo plurianual se ciñe a Madrid y al Bernabéu como recinto del encuentro.

En cuanto a los rivales y la fecha del partido de este año estadio el conjunto madridista, indicó que se sabrán en primavera una vez que se anuncie el calendario de la liga, que comenzará en septiembre.

“El NFL Madrid Game 2025 en el Bernabéu fue un momento clave para este deporte en España y estamos encantados de confirmar que volveremos a disputar un partido de temporada regular en 2026 dentro de un pacto multianual, señaló De los Santos en el comunicado de su organización.

Según el directivo, el compromiso de celebrar varios encuentros subraya la apuesta de la NFL por el mercado español en su deseo de “seguir conectando con los aficionados durante todo el año”.

Además de en la capital española, habrá encuentros este año de la liga de fútbol americano de temporada regular en Melbourne (Australia), con Los Angeles Rams como equipo local designado; en el estadio Maracaná de Río de Janeiro; en el Allianz Arena de Múnich (Alemania) y en Londres.

Martínez-Almeida afirmó que el regreso de la NFL es “una buena noticia para la ciudad de Madrid” por el retorno económico y mediático y para reafirmar su capacidad de atraer grandes eventos deportivos internacionales.

El alcalde se refirió a la firma del acuerdo con la liga de fútbol americano en declaraciones a los medios tras una visita a las obras de soterramiento de la A-5 y antes de la presentación del nuevo partido.

Butragueño destacó que para el Real Madrid, “es un honor y un privilegio” que el Bernabéu vuelva a acoger de nuevo el espectáculo de la NFL.

“Vivimos un acontecimiento histórico hace unos meses y este nuevo acuerdo va a permitir que la alianza entre nuestro club, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la ciudad y la NFL siga fortaleciendo la imagen de nuestra capital y la marca España ante el mundo”, resaltó el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, según el comunicado de la liga estadounidense.

Hasta la fecha, se han disputado 62 partidos de temporada regular de la NFL en todo el mundo, con Londres, Berlín, Múnich, Fráncfort, Madrid, Dublín, Sao Paulo, Ciudad de México y Toronto como sedes anfitrionas.

El acuerdo de la NFL con Madrid establece iniciativas para fomentar entre los jóvenes el fútbol bandera (‘flag football’), una modalidad muy similar al fútbol americano, aunque sin contacto, que se estrenará como disciplina olímpica en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los Chicago Bears, Kansas City Chiefs y Miami Dolphins son los tres equipos de la NFL que cuentan con derechos de márketing en España como parte del Programa de Mercados Globales de la liga para impulsar el conocimiento de su marca entre los aficionados.