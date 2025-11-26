Panamá, 26 de noviembre del 2025

    |
    NFL

    Mahomes confiesa que cumplirá ante Cowboys sueño de jugar en el Día de Acción de Gracias

    EFE
    Mahomes confiesa que cumplirá ante Cowboys sueño de jugar en el Día de Acción de Gracias
    Patrick Mahomes, quarterback de los Kansas City Chiefs, cumplirá su sueño de jugar en el Día de Acción de Gracias. Cortesía: Kansas City Chiefs.

    Patrick Mahomes, quarterback tres veces campeón del Super Bowl con los Kansas City Chiefs, afirmó que este jueves, ante los Dallas Cowboys, cumplirá su sueño de la infancia de disputar un partido en el Día de Acción de Gracias.“El niño que llevo dentro quería estar ahí; ahora voy a salir a jugar en el Día de Acción de Gracias y encontraré la manera de ganar”, afirmó el tres veces Jugador Más Valioso del Super Bowl.

    Mahomes liderará este jueves, en juego de la semana 13 de la temporada de NFL, la ofensiva de los Chiefs, que tenían 20 años sin disputar un juego en el Día de Acción de Gracias, contra los Dallas Cowboys, que desde 1976 reciben año con año un juego en esta tradicional fecha.

    “Uno crece viendo los partidos del Día de Acción de Gracias sin importar de quién seas aficionado. Si son los Lions, los Cowboys o quién sea que juegue ese día; creces viendo esos partidos y deseabas estar ahí”, señaló el mariscal de campo.

    La más reciente ocasión en que los Kansas City Chiefs salieron al campo en esta celebración fue en 2006, cuando vencieron 19-10 a los Denver Broncos.

    En aquella época, Mahomes, quien es originario de Tyler, Texas, tenía 10 años, asistía a la escuela primaria y era aficionado a los Dallas Cowboys.

    Dos décadas después, el seis veces Pro Bowl y dos ocasiones All-Pro estará en uno de sus escenarios soñados con la obligación de llevar a los Chiefs a la victoria para mantener su escalada hacia los lugares de playoffs, de los que hoy se encuentran fuera.

    A pesar de la dificultad del duelo, Patrick Mahomes se dijo feliz de jugar cerca del hogar de su familia ante el equipo de su niñez.“Poder volver a jugar en casa y que asista mucha gente que no siempre puede venir a Kansas City a ver los partidos es grandioso. Será una experiencia genial jugar en el AT&T Stadium en el Día de Acción de Gracias porque tendré a muchos familiares y amigos en las gradas”, concluyó.

    Los Chiefs suman seis triunfos y cinco derrotas como el décimo mejor equipo de la Conferencia Americana. Persiguen a los Buffalo Bills, Jacsonville Jaguars y Los Angeles Chargers, que ocupan los puestos séptimo, sexto y quinto, empatados con marca de 7-4, para hacerse con un lugar en los playoffs.

    EFE

    Agencia de noticias


