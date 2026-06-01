Maletas listas, boletos en mano… pero ¿qué pasa si el destino te juega una “tarjeta roja”?

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La cuenta regresiva ya está en marcha. Faltan pocos días para que ruede el balón y las emociones se pongan a flor de piel. Las conversaciones en la calle, en la oficina y en los grupos de WhatsApp giran en torno a lo mismo: los estadios, los rivales, las horas de vuelo y la ilusión de vivir el Mundial en directo. Ya sea que empaques para el calor de Monterrey, la inmensidad de Los Ángeles o el ambiente multicultural de Toronto, cruzar la frontera para alentar a tu equipo es el plan de nuestras vidas.

Pero imagínate esto por un segundo: invertiste meses de ahorros, coordinaste las vacaciones, lograste conseguir esas entradas cotizadísimas y, finalmente, estás en el aeropuerto. La adrenalina está al tope. Abordas, aterrizas en una ciudad completamente llena de fanáticos de todo el mundo y, al llegar a la banda de reclamo... tu equipaje no aparece. O peor aún: a solo horas del gran partido, esa comida callejera que prometía ser una experiencia religiosa te pasa factura y terminas con una infección estomacal que te impide levantarte de la cama.

En ese instante, la fiesta se apaga y aparece esa fría ansiedad de estar lejos de casa. ¿A dónde voy? ¿Cuánto me va a costar un hospital en un país extranjero? ¿Cómo resuelvo esto rápido para no perderme el pitazo inicial?

Ahí es donde el viaje cambia por completo si cuentas con el respaldo correcto. Viajar seguro no es un simple trámite ni un gasto extra; es la diferencia entre regresar a casa con la anécdota de un gran partido o con una deuda astronómica y un mal recuerdo.

Tu mejor jugada: Contratar un Seguro de Viajes con SURA

Para que solo te preocupes por cantar los goles y disfrutar el ambiente mundialista, Seguros SURA Panamá se convierte en ese aliado estratégico que juega para ti en cada destino. Su Seguro de Viajes está diseñado precisamente para transformar la incertidumbre en tranquilidad, respaldándote en cada ciudad que visites, sin importar el idioma o la distancia.

Olvídate de las listas interminables de términos técnicos; el verdadero valor de viajar protegido con SURA se traduce en beneficios reales y cotidianos que salvan tus vacaciones:

⋅ Atención médica sin fronteras ni dolores de cabeza: Si una enfermedad repentina o un accidente te sorprenden antes de entrar al estadio, tienes acceso a asistencia médica y hospitalaria inmediata, cubriendo desde consultas hasta los medicamentos recetados que necesites.

⋅ El guardián de tus pertenencias: Si la aerolínea o el crucero extravían tus maletas, o si sufren daños en el trayecto, cuentas con una compensación para resolver la emergencia y seguir disfrutando el viaje.

⋅ Flexibilidad ante lo inesperado: Los aeropuertos estarán colapsados. Si tu vuelo se demora, se cancela o si una verdadera emergencia te obliga a interrumpir el viaje o regresar antes de tiempo, el seguro te respalda ante esos imprevistos.

⋅ Cuidado integral para toda la familia: Desde asistencia dental de emergencia hasta el acompañamiento especializado si viajas con menores de 15 años o adultos mayores de 75, garantizando que todo tu grupo esté protegido.

Apoyo total a un solo toque de distancia

Lo mejor de este respaldo es que no estás solo resolviendo formularios complicados en medio del caos. SURA pone a tu disposición una central telefónica de atención médica y asistencia que opera las 24 horas, los 7 días de la semana.

Ante cualquier imprevisto, solo debes comunicarte de inmediato (o dentro de las primeras 24 horas del evento) a la línea internacional +57 3185544699 para recibir guía experta.

Además, para los viajeros locales, SURA cuenta con canales directos de información y asistencia en Panamá. Los clientes pueden comunicarse a la línea de información 800-8888 o al WhatsApp 6990-0000 para consultas generales, y acceder a soporte y asistencia a través de la línea 800-7872 o el WhatsApp 6328-7872.

Este mundial promete ser histórico, y la única adrenalina que deberías sentir es la del minuto 90.

¡No dejes tu tranquilidad al azar! Asegúrate de vivir cada partido con la certeza de que, ante cualquier imprevisto, tienes a la mejor compañía cuidándote las espaldas.

Para más información, da clic aquí o consulta con tu corredor de seguros de confianza.