    BOXEO

    Manchester despide a Ricky Hatton, el ‘Hitman’ del boxeo británico

    EFE
    Liam Gallagher (cen.) de Oasis asistió al funeral del exboxeador Ricky Hatton, en la catedral de Mánchester. EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

    La ciudad de Manchester se vistió de luto este viernes para despedir al legendario boxeador británico Ricky Hatton, conocido como el ‘Hitman’ y el ‘campeón del pueblo’, fallecido el 14 de septiembre a los 46 años, en un funeral que reunió a familiares, amigos y numerosas personalidades.

    Entre los asistentes destacaron el cantante de Oasis, Liam Gallagher; el actor Tamer Hassan; el comediante Paddy McGuinness; y figuras del boxeo como Tyson Fury, Tony Bellew, Conor y Nigel Benn, y Kell Brook, junto con excompañeros y entrenadores como Billy Graham y Nigel Travis, así como personalidades del fútbol como Wayne Rooney.

    El funeral comenzó con un cortejo fúnebre que partió del ‘pub’ Cheshire Cheese en Hyde y recorrió lugares emblemáticos de la vida de Hatton, como Hyde Town Hall, AO Arena, el estadio Etihad —sede del Manchester City, club del que era seguidor— y su gimnasio, mientras miles de personas lo seguían portando globos azules y rojos, flores y camisetas personalizadas en su honor.

    La ceremonia en la Catedral de Manchester estuvo acompañada por la banda de metales que solía animar sus combates, interpretando ‘There’s Only One Ricky Hatton’ (‘Solo hay un Ricky Hatton’), mientras los cientos de personas reunidas en el exterior aplaudían y vitoreaban.

    Su hijo Campbell, junto con sus hijas Millie y Fearne y su madre Carol, rindieron emotivos tributos recordando los momentos compartidos y la influencia de Hatton en sus vidas.

    Nacido en Stockport en 1978 y criado en el barrio de Hattersley en Hyde, a las afueras de Mánchester, Hatton comenzó su pasión por el boxeo en el pequeño gimnasio que sus padres instalaron en el sótano de un ‘pub’, para posteriormente alcanzar la cima del deporte internacional, enfrentándose a figuras como Kostya Tszyu, Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, y conquistando títulos mundiales en las divisiones de peso ligero y welter.

    Su estilo combativo y carismático le convirtió en un ídolo del público y en uno de los boxeadores más populares de la primera década del siglo XXI.

    EFE

    Agencia de noticias


