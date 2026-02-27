Panamá, 27 de febrero del 2026

    PREMIER LEAGUE

    Manchester United gastó 79 millones en despidos tras Alex Ferguson

    Manchester United ha pagado 79 millones en indemnizaciones desde 2013, reflejo de una década de inestabilidad tras la salida de Alex Ferguson.

    EFE
    Michael Carrick es el actual director técnico interino del Manchester United. De 8 partidos, ha ganado 6 y empatado 2. EFE/EPA/Peter Powell

    El Manchester United ha desembolsado alrededor de 79 millones de euros en indemnizaciones a entrenadores desde la salida de Alex Ferguson en mayo de 2013, poniendo cifra a más de una década de inestabilidad en el banquillo de Old Trafford.

    El último capítulo lo protagonizó Rúben Amorim, destituido en enero de 2026 tras menos de un año y medio en el cargo, cuya salida supuso un coste cercano a los 18 millones de euros, a los que se suman otros diez millones abonados previamente para liberarle de su contrato con el Sporting de Portugal.

    Amorim dirigió 63 partidos, con 25 victorias, y dejó al equipo la pasada temporada en la decimoquinta posición de la Premier League, la peor clasificación del club desde el descenso en 1974.

    Además, perdió la final de la Liga Europa, lo que dejó al United sin competición europea por segunda vez desde 1990.

    Antes del técnico portugués, el club decidió rescindir el contrato de Erik Ten Hag, que estuvo en el cargo durante dos años y medio y cuyo despido fue de 13 millones de euros.

    David Moyes, el primero de la era ‘post Alex Ferguson’, solo aguantó ocho meses, pero su indemnización se fue hasta los 8 millones de euros.

    Tras una etapa de Ryan Giggs como interino, la entidad decidió contratar a Louis van Gaal, que permaneció menos de dos años, pero llegó a ganar una Liga Europa con el club.

    La destitución del neerlandés tuvo un costo de seis millones de euros, mientras que la de José Mourinho, su sucesor, se fue hasta los 22 millones de euros.

    Actualmente cuentan con Michael Carrick como interino hasta final de temporada, pero sus buenos resultados con seis victorias y dos empates, le abren las puertas para firmar un nuevo contrato en verano.

    EFE

    Agencia de noticias

