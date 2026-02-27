Manchester United gastó 79 millones en despidos tras Alex Ferguson

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Manchester United ha pagado 79 millones en indemnizaciones desde 2013, reflejo de una década de inestabilidad tras la salida de Alex Ferguson.

El Manchester United ha desembolsado alrededor de 79 millones de euros en indemnizaciones a entrenadores desde la salida de Alex Ferguson en mayo de 2013, poniendo cifra a más de una década de inestabilidad en el banquillo de Old Trafford.

El último capítulo lo protagonizó Rúben Amorim, destituido en enero de 2026 tras menos de un año y medio en el cargo, cuya salida supuso un coste cercano a los 18 millones de euros, a los que se suman otros diez millones abonados previamente para liberarle de su contrato con el Sporting de Portugal.

• Rúben Amorim changed Manchester United whether people like it or not.



• Michael Carrick inherited structure, discipline, and a rebuilt squad. That didn’t happen by accident.



• He oversaw the best transfer window in 10 years signing Lammens, Cunha, Dorgu, Mbeumo and Sesko.… pic.twitter.com/8AMt5GbMO9 — Fondre (@UTDFondre) February 23, 2026

Amorim dirigió 63 partidos, con 25 victorias, y dejó al equipo la pasada temporada en la decimoquinta posición de la Premier League, la peor clasificación del club desde el descenso en 1974.

Además, perdió la final de la Liga Europa, lo que dejó al United sin competición europea por segunda vez desde 1990.

Antes del técnico portugués, el club decidió rescindir el contrato de Erik Ten Hag, que estuvo en el cargo durante dos años y medio y cuyo despido fue de 13 millones de euros.

🗣️ "I don't think he should have been sacked at Manchester United"



David Moyes - doesn't get his flowers! 👏 pic.twitter.com/MrYdTirO2D — The Good, The Bad & The Football (@goodbadftblpod) February 5, 2026

David Moyes, el primero de la era ‘post Alex Ferguson’, solo aguantó ocho meses, pero su indemnización se fue hasta los 8 millones de euros.

Tras una etapa de Ryan Giggs como interino, la entidad decidió contratar a Louis van Gaal, que permaneció menos de dos años, pero llegó a ganar una Liga Europa con el club.

La destitución del neerlandés tuvo un costo de seis millones de euros, mientras que la de José Mourinho, su sucesor, se fue hasta los 22 millones de euros.

Introducing the #PL's January Manager of the Month...



Michael Carrick ✊ pic.twitter.com/veNPQEV4Bc — Manchester United (@ManUtd) February 13, 2026

Actualmente cuentan con Michael Carrick como interino hasta final de temporada, pero sus buenos resultados con seis victorias y dos empates, le abren las puertas para firmar un nuevo contrato en verano.