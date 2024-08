Manny Sanguillén será exaltado este sábado al Salón de la Fama de los Piratas de Pittsburgh

Escuchar audio noticia

El exgrandes ligas panameño Manny Sanguillén será exaltado este sábado 24 de agosto al Salón de la Fama de los Piratas de Pittsburgh.

Sanguillén ingresará a este grupo selecto de la organización junto a las leyendas de las Grandes Ligas, el entrenador Jim Leyland y el toletero Barry Bonds.

Sanguillén jugó 12 temporadas con los Piratas, con quienes ganó la Serie Mundial de 1971 y 1979. Este carismático receptor obtuvo su primer anillo de la mano del legendario Roberto Clemente, mientras que en 1979 estaba acompañado por su compatriota Omar Moreno y Rennie Stennett.

Durante su tiempo con los Piratas, Sanguillén acumuló un promedio de .299, con 59 jonrones y 527 carreras empujadas en 1,296 partidos.

