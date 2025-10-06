Mano derecha de Reinaldo Rueda sería el nuevo entrenador del Tauro FC

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El colombiano Bernardo Redín, de 62 años de edad, tendría todo acordado para convertirse en el nuevo director técnico del Tauro FC, en reemplazo del venezolano Kike García, que dejó el cargo tras la décima fecha del torneo de Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Una fuente dio a conocer la información a este medio y se espera que esto se oficializado en el inicio de esta semana.

Redín, exmediocampista de la selección de Colombia, fue parte del recordado plantel que alcanzó los octavos de final en la Copa del Mundo de Italia 1990. También vistió la camiseta de su país en tres ediciones de la Copa América, entre 1987 y 1991, alcanzando el cuarto puesto en este último certamen.

Como jugador, desarrolló la mayor parte de su carrera en América de Cali y Deportivo Cali, donde dejó una huella en el fútbol colombiano durante dos décadas. Además, tuvo un breve paso por el CSKA Sofía de Bulgaria.

Tras su retiro, se volcó de lleno a la dirección técnica, acumulando experiencia en clubes de Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú, así como en selecciones juveniles de Chile y Honduras. Eso fue producto de acompañar a Reinaldo Rueda como asistente técnico en clubes y selecciones.

Su más reciente etapa como entrenador en propiedad fue en el Cúcuta Deportivo, al que dirigió en la segunda división colombiana hasta el pasado 13 de agosto. Bajo su gestión, el equipo sumó 17 victorias, 6 empates y 9 derrotas.

El arribo de Redín al banquillo taurino se daría en un momento delicado para la institución. Tauro ocupa actualmente la última posición de la Conferencia Este de la LPF con 13 puntos en 11 jornadas, luego del empate 1-1 frente al San Francisco el pasado viernes.