‘Manotas’ Mejía afirmó que la selección tiene un objetivo claro y bien definido

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El portero Luis Manotas Mejía expresó que el objetivo de La Roja es lograr la victoria contra El Salvador, en el estadio Rommel Fernández, en el último partido de la eliminatoria mundialista 2026.

Mejía comentó que deben estar muy concentrados, ya que enfrentarán a una selección eliminada, que puede llegar con menos presión, aunque reconoció que el grupo está preparado para hacer frente a este tipo de partidos.

“Nosotros tenemos el objetivo, que obviamente es clasificar directo al Mundial. Sabemos que no dependemos de nosotros, es así. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Ganar, que es lo primordial. Después se verá cómo se van dando los resultados. No hay que mentirnos. Uno va a estar pendiente de lo que pase en el otro partido. Pero lo primordial es ganar. Trataremos, el martes, de poder coronarlo con el objetivo de clasificar directo”, manifestó Mejía en conferencia de prensa.

“Tratar de estar tranquilos. Las chances que tengamos, tratar de aprovecharlas al máximo. Primero, la mentalidad es ir a ganar el partido. Con el correr de los minutos se irán dando los goles, seguramente”, agregó.

Panamá (+2) llega a este partido empatado en puntos (9 puntos) con Surinam (+5), pero, al tener una mejor diferencia de goles, se ubica en la primera posición de la tabla. Cabe recordar que el líder del grupo avanza de forma directa al Mundial 2026.

“El rival para el martes somos nosotros mismos. Tenemos que pensar en nosotros. Sabemos que, por ahí, El Salvador no se juega mucho, pero son partidos que te llevan a estar un poco más concentrado”, mencionó Mejía, quien pertenece al Nacional de Uruguay.

“Ellos no se juegan nada, y por ahí la relajación para ellos es un poco más tranquilo. Por ahí nosotros podemos estar un poco más tensos, porque tenemos que lograr un objetivo. Pensar en nosotros, tratar de hacer lo que el ‘profe’ nos indique, tanto con balón como sin balón, para poder lograr el partido que queremos”, añadió.

De igual forma, reiteró que el grupo se encuentra bien, haciendo el trabajo necesario para estar listos y hacer un gran encuentro contra La Selecta.

“El grupo es consciente de lo que nos estamos jugando. El grupo está feliz, hay buena energía. Sabemos que eso es lo que nos va a llevar a lograr el objetivo: el buen ambiente. Estamos por ese camino”, señaló Mejía.

“Obviamente, no hay que discutir que hay mucha ansiedad para lograr ese objetivo. Gracias a Dios tenemos un grupo de muchos jugadores con mucha jerarquía, que han vivido experiencias a tan corta edad. Junto con Godoy, y hoy en día, que está Negrito, por ahí somos los más grandes en edad. Tratamos de inculcar a los más jóvenes que estamos un paso de lograr el objetivo”, indicó.

El pitazo inicial del partido entre La Roja y La Selecta está programado para las 8:00 p.m.. El Salvador viene de caer 4-0 ante Surinam, mientras que Panamá logró una victoria de visita 2-3 ante Guatemala, en el estadio El Trébol.

“Cuando vengo a la selección, vengo a sumar desde el lugar que me toque. Me siento respetado por el grupo, por el cuerpo técnico. Trataremos de siempre tirar por el mismo lado. Independientemente del lugar que me toque. Estoy muy feliz, tranquilo, porque el grupo está trabajando de gran manera para lograr el objetivo”, expresó el guardameta, al indicar que estos partidos se definen por detalles.

“Sabemos que los goles también en contra suman muchísimo y te pueden definir una clasificación. Entonces, trataremos de mantener algo en cero. Sabemos que los delanteros que tiene hoy en día andan en un buen momento y hay que aprovecharlo para poder lograr el resultado que queremos”, finalizó.