Manotas Mejía valora la renovación y la confianza de Nacional

El portero panameño Luis Manotas Mejía se mostró ilusionado por continuar su carrera con el Nacional de Uruguay, luego de haber renovado su contrato por dos temporadas más.

El club anunció el jueves que el acuerdo con el guardameta, de 33 años, tendrá vigencia hasta diciembre de 2026 y con una opción para un año más.

“La verdad, es que muy contento por esta nueva posibilidad que me brinda el club. Era algo que venía buscando, se dio, ahora disfrutar de este momento, porque es un momento muy lindo de seguir formando parte de esta grande institución”, expresó Mejía en una entrevista realizada por el club.

“Ahora seguir para adelante. Creo que he pasado momentos buenos, momentos malos en el club y eso lo valoro muchísimo”, añadió.

Mejía está en su segunda etapa con esta institución, luego de haber defendido estos colores en el periodo del 2015 al 2020. El istmeño regresó este año tras su paso por el Racing Club de Montevideo en 2023.

“Llegué al club en el 2015 y siempre he tenido mucho respeto por la institución, siempre he dado el máximo y ahora el club me brinda una oportunidad linda para seguir formando parte de este gran club”, señaló Mejía, quien llegó al fútbol uruguayo en 2008 con el Fénix.

“Voy a dar lo máximo y esperemos lograr todo el objetivo que viene y agradecerle al hincha por todo el cariño que me dan día a día. En las buenas y en las malas siempre están y eso se agradece muchísimo”, agregó.

En le torneo Clausura, Mejía ha visto acción en 15 partidos, con 11 goles encajados y en 8 ocasiones ha dejado su portería sin anotaciones. Con este uniforme ha conquistado 10 títulos nacionales y disputado 123 partidos.

En su carrera ha vestido los colores de Tauro, Fénix (Uruguay), Mallorca (España), Toulouse (Francia), Nacional (Uruguay), Unión Española (Chile) y Racing de Montevideo (Uruguay).